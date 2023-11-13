Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gagal Juara di French Open dan Denmark Open 2023, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Petik Pelajaran Ini

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |01:05 WIB
Gagal Juara di French Open dan Denmark Open 2023, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Petik Pelajaran Ini
Aaron Chia/Soh Wooi Yik dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri di Denmark Open 2023. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, petik pelajaran usai gagal juara di 2 turnamen beruntun. Mereka membeberkan ilmu yang dibawa pulang dari pengalaman yang didapat di 2 turnamen itu, yakni Denmark Open 2023 dan French Open 2023.

Bagas/Fikri baru saja pulang dari tur Eropa selama beberapa waktu terakhir. Mereka sukses melangkah hingga partai puncak saat tampil di Denmark Open dan French Open 2023.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Bagas/Fikri mengaku membawa pulang pelajaran yang cukup berarti dari dua final tersebut. Salah satunya adalah soal kesiapan di lapangan.

"(Yang kami pelajari itu) harus lebih siap dan tenang lagi. Kekurangannya diperbaiki semua saat latihan. Saat pertandingan, dikeluarkan lagi juga secara maksimal," ungkap Fikri kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Jumat 3 November 2023.

"(Pelajarannya itu) sabar saja, pasti ada jalannya," timpal Bagas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185645/hans_kristian_vittinghus_jatuh_cinta_dengan_mi_instan_indonesia-wEKD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Denmark yang Jatuh Hati dengan Mi Instan, Sampai Tertarik Buka Warmindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185448/fajar_alfian-D8rL_large.jpg
Kisah Pebulutangkis Fajar Alfian, Awali Karier sebagai Atlet dengan Cara yang Tak Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185397/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-zu7c_large.jpg
Usai Juara Bulu Tangkis, MNC Bank Berharap MNC Sports Competition 2026 Lebih Kompetitif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185171/chiharu_shida-AXwS_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Thailand Kunlavut Vitidsarn yang Terpesona hingga Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185117/hendra_setiawan_bersama_tony_gunawan-WlJU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Akui Kagum dan Terinspirasi dengan Teknik Bermain Tony Gunawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3185031/anastasia_russkikh-1TUg_large.jpg
Kisah Tak Biasa Hendra Setiawan, Putuskan Pisah dengan Pebulu Tangkis Cantik Rusia karena Cedera
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement