Gagal Juara di French Open dan Denmark Open 2023, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Petik Pelajaran Ini

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, petik pelajaran usai gagal juara di 2 turnamen beruntun. Mereka membeberkan ilmu yang dibawa pulang dari pengalaman yang didapat di 2 turnamen itu, yakni Denmark Open 2023 dan French Open 2023.

Bagas/Fikri baru saja pulang dari tur Eropa selama beberapa waktu terakhir. Mereka sukses melangkah hingga partai puncak saat tampil di Denmark Open dan French Open 2023.

Bagas/Fikri mengaku membawa pulang pelajaran yang cukup berarti dari dua final tersebut. Salah satunya adalah soal kesiapan di lapangan.

"(Yang kami pelajari itu) harus lebih siap dan tenang lagi. Kekurangannya diperbaiki semua saat latihan. Saat pertandingan, dikeluarkan lagi juga secara maksimal," ungkap Fikri kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Jumat 3 November 2023.

"(Pelajarannya itu) sabar saja, pasti ada jalannya," timpal Bagas.