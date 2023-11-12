Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Cerita soal Asmara, Muhammad Shohibul Fikri Ingin Juara Bareng dengan sang Kekasih Lisa Ayu Kusumawati

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |08:11 WIB
Cerita soal Asmara, Muhammad Shohibul Fikri Ingin Juara Bareng dengan sang Kekasih Lisa Ayu Kusumawati
Muhammad Shohibul Fikri dan Lisa Ayu Kusumawati (Foto: PB Djarum)
A
A
A

PEBULU tangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri menyimpan asa untuk bisa juara bareng dengan sang kekasih, Lisa Ayu Kusumawati. Meski berbeda nomor, tetapi Fikri berharap mempunyai kesempatan berprestasi bersama dengan Lisa dalam satu turnamen.

Fikri dan Lisa saat ini memang menjadi salah satu pemain masa depan bulu tangkis Indonesia di nomornya masing-masing. Fikri di ganda putra bersama Bagas Maulana, sedangkan Lisa bermain di ganda campuran bersama Rehan Naufal Kusharjanto.

Hubungan kedua pemain tersebut pun sudah ditunjukkan kepada publik dalam berbagai kesempatan di akun media sosial masing-masing. Tetapi, Fikri dengan tegas menyatakan dalam hubungannya dengan Lisa, mereka telah berkomitmen untuk tetap fokus di dunia bulu tangkis.

“Dari awal kita sudah berkomitmen dan sudah tahu posisi kita. Sebagai atlet, kita lebih fokus di atlet dan mencari prestasi. Ya kalaupun ada hubungan juga, jangan sampai mengganggu ke prestasinya itu. Harus saling support,” ucap Fikri dalam wawancara eksklusif bersama MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

“Terus kalau ada apa-apa, ya jangan terlalu di-up ke publik atau gimana. Kita juga bukan artis, pekerjaan kita kan atlet, tanggung jawabnya besar juga, harus dijaga juga,” lanjut pemain berusia 23 tahun tersebut.

Sebagai sesama atlet bulu tangkis, Fikri dan Lisa pun sudah saling mengerti dengan keadaannya masing-masing. Bahkan dalam berbagai kesempatan, mereka sama-sama menunjukkan dukungan ketika sedang mengalami penurunan di dunia bulu tangkis.

“Ya kita saling support dalam hal bulu tangkis. Kayak saya kemarin waktu nge-down banget setelah All England sama Korea Open kemarin, selain keluarga, ya Lisa kan yang nemenin, yang ngasih support, ngasih semangat terus, dan itu menjadi motivasi,” terang Fikri.

“Kayak sekarang ini pada hari Rabu, Sabtu, dan Minggu kadang kalau lagi enggak ada acara atau apa, kita sering latihan tambahan bareng juga,” imbuh pemain jebolan SGS PLN Bandung itu.

