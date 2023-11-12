Asapi Jorge Martin, Francesco Bagnaia Belum Puas Naik Podium di MotoGP Malaysia 2023

SEPANG – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, belum puas meski berhasil naik podium di MotoGP Malaysia 2023. Padahal, dia juga mengasapi pesaing terberatnya dalam memperebutkan gelar juara MotoGP 2023, yakni Jorge Martin (Pramac Ducati) dalam balapan itu.

Pecco -sapaan akrab Bagnaia- mengaku sebenarnya mengharapkan hasil lebih dari balapan itu. Pasalnya, hasil manis penting didapat untuk dirinya yang masih terpaut poin tipis dari Jorge Martin.

"Saya senang dengan apa yang kami lakukan, tetapi tidak terlalu puas dengan hasil yang didapatkan karena tentunya saya ingin lebih," ujar Bagnaia, dilansir dari Speedweek, Minggu (12/11/2023).

Meskipun belum puas, pembalap Italia itu tetap senang dengan apa yang terjadi akhir pekan ini. Menurutnya, ada peningkatan dari segi performa jika dibandingkan pada saat Jumat 10 November 2023.