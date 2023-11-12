Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Malaysia 2023 Rampung Digelar, Penonton Ramai-Ramai Masuk Lintasan Sirkuit Sepang Ikut Rayakan Kemenangan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |16:28 WIB
MotoGP Malaysia 2023 Rampung Digelar, Penonton Ramai-Ramai Masuk Lintasan Sirkuit Sepang Ikut Rayakan Kemenangan
Penonton masuk Sirkuit Sepang, Malaysia, usai MotoGP Malaysia 2023 rampung digelar. (Foto: Basudiwa Supraja/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

SEPANG MotoGP Malaysia 2023 rampung digelar. Usai balapan selesai digelar di mana Enea Bastianini (Ducati Lenovo) keluar sebagai pemenang, penonton pun beramai-ramai masuk ke lintasan Sirkuit Sepang, Malaysia.

Ya, balapan MotoGP Malaysia 2023 digelar di Sirkuit Sepang, Minggu (12/11/2023) pukul 14.00 WIB. Balapan dimenangkan oleh Enea Bastianini. Di podium, dia ditemani oleh Alex Marquez (Gresini Ducati) dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Pemandangan penonton masuk lintasan Sirkuit Sepang usai MotoGP Malaysia 2023 rampung digelar. Foto: Basudiwa Supraja/MNC Portal Indonesia

(Pemandangan penonton masuk lintasan Sirkuit Sepang usai MotoGP Malaysia 2023 rampung digelar. Foto: Basudiwa Supraja/MNC Portal Indonesia)

Usai balapan rampung digelar, para penonton berbondong-bondong ikut merayakan kemenangan dari para rider. Kesempatan itu juga menjadi momen mereka berfoto ria.

Kebanyakan dari suporter itu merupakan fans yang datang dari Indonesia. Mereka antusias menginjakkan kaki di trek balap kejuaraan motor bergengsi dunia tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement