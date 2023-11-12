MotoGP Malaysia 2023 Rampung Digelar, Penonton Ramai-Ramai Masuk Lintasan Sirkuit Sepang Ikut Rayakan Kemenangan

Penonton masuk Sirkuit Sepang, Malaysia, usai MotoGP Malaysia 2023 rampung digelar. (Foto: Basudiwa Supraja/MNC Portal Indonesia)

SEPANG – MotoGP Malaysia 2023 rampung digelar. Usai balapan selesai digelar di mana Enea Bastianini (Ducati Lenovo) keluar sebagai pemenang, penonton pun beramai-ramai masuk ke lintasan Sirkuit Sepang, Malaysia.

Ya, balapan MotoGP Malaysia 2023 digelar di Sirkuit Sepang, Minggu (12/11/2023) pukul 14.00 WIB. Balapan dimenangkan oleh Enea Bastianini. Di podium, dia ditemani oleh Alex Marquez (Gresini Ducati) dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

(Pemandangan penonton masuk lintasan Sirkuit Sepang usai MotoGP Malaysia 2023 rampung digelar. Foto: Basudiwa Supraja/MNC Portal Indonesia)

Usai balapan rampung digelar, para penonton berbondong-bondong ikut merayakan kemenangan dari para rider. Kesempatan itu juga menjadi momen mereka berfoto ria.

Kebanyakan dari suporter itu merupakan fans yang datang dari Indonesia. Mereka antusias menginjakkan kaki di trek balap kejuaraan motor bergengsi dunia tersebut.