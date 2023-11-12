MotoGP Malaysia 2023: Jorge Martin Berambisi Kalahkan Francesco Bagnaia

SEPANG – Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, membeberkan ambisinya jelang tampil di balapan utama MotoGP Malaysia 2023. The Martinator -julukan Jorge Martin- mengaku berambisi mengalahkan rivalnya, Francesco Bagnaia.

Pernyataan itu dibuktikan Jorge Martin sejak hari pertama. Ia selalu berhasil menempel Pecco yang juga tampil apik di Sirkuit Sepang.

Pada sesi kualifikasi, rider asal Italia itu berhasil menyabet pole position. Sementara Jorge Martin berada di posisi kedua.

Persaingan keduanya kemudian berlanjut di balapan sprint race. Kali ini Jorge Martin berhasil finis lebih baik dari Pecco. Martin berada di posisi kedua sementara rivalnya itu berada di urutan ketiga.

“Itu sangat menegangkan karena Anda harus selalu berada di 10 besar. Kalau tidak, tiba-tiba kamu akan mendapat masalah besar saat hujan datang. Jika terjadi hujan saat balapan, risikonya besar bagi semua orang. Kami harus mengendalikan risiko ini,” kata Martin dilansir dari Speedweek, (10/11/2023).

“Saya memenangkan balapan basah terakhir dan memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Tapi saya harus tetap rendah hati dan memikirkan bagaimana saya bisa lebih cepat dari Pecco, itu saja,” tambahnya.