Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Malaysia 2023: Jorge Martin Berambisi Kalahkan Francesco Bagnaia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |06:48 WIB
MotoGP Malaysia 2023: Jorge Martin Berambisi Kalahkan Francesco Bagnaia
Jorge Martin (kanan) siap tampil maksimal di MotoGP Malaysia 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

SEPANG – Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, membeberkan ambisinya jelang tampil di balapan utama MotoGP Malaysia 2023. The Martinator -julukan Jorge Martin- mengaku berambisi mengalahkan rivalnya, Francesco Bagnaia.

Pernyataan itu dibuktikan Jorge Martin sejak hari pertama. Ia selalu berhasil menempel Pecco yang juga tampil apik di Sirkuit Sepang.

Pada sesi kualifikasi, rider asal Italia itu berhasil menyabet pole position. Sementara Jorge Martin berada di posisi kedua.

Persaingan keduanya kemudian berlanjut di balapan sprint race. Kali ini Jorge Martin berhasil finis lebih baik dari Pecco. Martin berada di posisi kedua sementara rivalnya itu berada di urutan ketiga.

“Itu sangat menegangkan karena Anda harus selalu berada di 10 besar. Kalau tidak, tiba-tiba kamu akan mendapat masalah besar saat hujan datang. Jika terjadi hujan saat balapan, risikonya besar bagi semua orang. Kami harus mengendalikan risiko ini,” kata Martin dilansir dari Speedweek, (10/11/2023).

“Saya memenangkan balapan basah terakhir dan memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Tapi saya harus tetap rendah hati dan memikirkan bagaimana saya bisa lebih cepat dari Pecco, itu saja,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement