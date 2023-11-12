Jadwal MotoGP Hari Ini: Francesco Bagnaia atau Jorge Martin Kuasai Hasil Race MotoGP Malaysia 2023?

JADWAL MotoGP Hari ini, Minggu (12/11/2023), akan menampilkan persaingan sengit antara Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Lantas, siapa yang akan menguasai hasil race MotoGP Malaysia 2023?

Persaingan sengit antara Bagnaia dan Martin mewarnai tiga seri terakhir MotoGP 2023. Hal itu sudah terlihat sejak Sprint Race MotoGP Malaysia 2023 yang dihelat di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Sabtu 11 November sore WIB.

Betapa tidak, Bagnaia dan Martin yang start dari dua posisi terdepan, saling menyusul demi bisa finis duluan. Akan tetapi, keduanya justru diasapi oleh Alex Marquez (Gresini Racing) yang tampil sebagai pemenang.

Kini, persaingan akan kembali terasa pada balapan utama. Race sepanjang 20 putaran itu akan dihelat pada Minggu (12/11/2023) pukul 14.00 WIB.

Seperti biasa, sebelum balapan para pembalap diberi kesempatan untuk melakukan sesi pemanasan. Warm-up session itu dijatah selama 10 menit, tepatnya pukul 09.40-09.50 WIB.

Sesi ini amat berguna bagi Martin dan Bagnaia untuk mencari setelan terbaik motornya jelang balapan. Sebab, kondisi sirkuit bisa jadi sangat berbeda dengan saat Sprint Race.