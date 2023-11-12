Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Berhasil Finis di Depan Francesco Bagnaia, Jorge Martin Puas dengan Hasil Sprint Race MotoGP Malaysia 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |02:02 WIB
Berhasil Finis di Depan Francesco Bagnaia, Jorge Martin Puas dengan Hasil Sprint Race MotoGP Malaysia 2023
Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEPANG - Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin, puas dengan hasil sprint race MotoGP Malaysia 2023 meski hanya finis di urutan kedua. Pasalnya ia menargetkan finis di depan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan hal tersebut nyatanya terwujud saat dirinya beraksi di sprint race tersebut.

Martin tampil cepat pada sprint race MotoGP Malaysia 2023 yang digelar di Sirkuit Sepang, Malaysia, Sabtu (11/11/2023) siang WIB. Sempat merosot pada putaran awal, dia akhirnya finis di posisi kedua.

Hasil tersebut makin membuatnya senang karena dia bisa finis di depan pesaing gelar juara dunia musim ini, Bagnaia. Pembalap Ducati Lenovo itu mengakhiri balapan dengan finis di posisi ketiga.

"Saya pikir saya bisa menang pada balapan hari ini," kata Martin dilansir dari Speedweek, Minggu (12/11/2023).

Jorge Martin

"Hal yang terpenting ialah saya lebih cepat dari Pecco -sapaan akrab Bagnaia- hari ini," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Martin dan Pecco sedang dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2023. Sebelum digelarnya sprint race hari ini, mereka terpaut 13 poin dengan Bagnaia yang menempati posisi pertama sementara.

Halaman:
1 2
