Rehan Naufal/Lisa Ayu Fokus ke Olimpiade Paris 2024, Lepas BWF World Tour Finals 2023

JAKARTA - Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati saat ini tak lagi memikirkan untuk lolos ke BWF World Tour Finals 2023 karena peluangnya yang cukup kecil. Untuk itu, mereka lebih fokus untuk mengejar poin agar bisa memenuhi ambisi mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Rehan/Lisa berhasil mencapai perempat final French Open 2023 dan kemudian menjadi runner up di Hylo Open 2023 pada akhir pekan lalu. Hasil tersebut memutus rentetan hasil buruk di mana mereka selalu tersingkir di babak 32 atau 16 besar dalam 11 turnamen terakhir.

Performa buruk itu pun membuat peringkat dunia mereka merosot jauh. Sempat duduk di posisi 10 besar, Rehan/Lisa kini berada di ranking 20 dunia dengan raihan 53.330 poin.

Peraih medali emas SEA Games 2023 itu kini menduduki peringkat 15 dalam klasemen perolehan poin menuju WTF Finals 2023 dengan koleksi 61.520 poin. Rehan/Lisa berselisih sekira 14 ribu poin dari posisi delapan besar, yang merupakan zona aman untuk mendapatkan tiket ke turnamen akhir tahun tersebut.

Dengan dua turnamen tersisa yang mereka ikuti di Kumamoto Japan Masters dan China Masters 2023, peluang untuk lolos pun terbilang sangat kecil. Oleh karena itu, Rehan/Lisa tak lagi memikirkan poin peringkat dunia ataupun mengejar tiket ke WTF 2023.

“Sekarang saya dan Rehan untuk ranking dunia enggak mikir jauh-jauh, yang penting kami fokus untuk kumpulin poin race to olympic," ujar Lisa kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu 8 November 2023.

"WTF enggak akan sampai (terkejar), kecuali kalau dikasih kemudahan untuk juara, jadi target sekarang memang ke Olimpiade,” imbuh pemain berusia 23 tahun itu.