Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Marshal yang Salat di Pinggir Sirkuit Mandalika hingga Dipuji Bos Dorna

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |08:53 WIB
Kisah Marshal yang Salat di Pinggir Sirkuit Mandalika hingga Dipuji Bos Dorna
Marshal di Sirkuit Mandalika dapat pujian dari Dorna Sport. (Foto: Instagram/@zulkieflimansyah)
A
A
A

KISAH marshal yang salat di pinggir Sirkuit Mandalika hingga dipuji bos Dorna menarik diulas kembali. Momen tersebut terjadi dalam gelaran World Superbike (WSBK) 2021 yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, pada Minggu 21 November 2021.

Pembalap Kawasaki, Jonathan Rea, sukses memenangkan race kedua WSBK Mandalika 2021 tersebut. Pada race pertama, Jonatan Rea juga berhasil naik podium juara yang berlangsung pada Minggu 21 November 2021 pagi WIB.

Marshal di Sirkuit Mandalika

Di sela-sela balapan, sejumlah marshal WSBK Mandalika 2021 tidak lupa menjalankan ibadah salat. Dalam video yang diunggah akun TikTok @Pria.Tersakiti, satu dari tiga marshal yang terekam terlihat khusyuk melaksanakan ibadah wajib bagi umat Islam itu.

Aksi seorang marshal yang salat di pinggir Sirkuit Mandalika itu pun mengundang atensi netizen. Salah satunya akun TikTok @Odejr mengaku takjub dengan sosok marshal yang taad beribadah di sela-sela kegiatannya yang padat itu.

“Saya Hindu. Merinding melihatnya respek saudara saya di sana. Salam toleransi,” tulis akun TikTok @Odejr.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement