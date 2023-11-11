Kisah Marshal yang Salat di Pinggir Sirkuit Mandalika hingga Dipuji Bos Dorna

KISAH marshal yang salat di pinggir Sirkuit Mandalika hingga dipuji bos Dorna menarik diulas kembali. Momen tersebut terjadi dalam gelaran World Superbike (WSBK) 2021 yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, pada Minggu 21 November 2021.

Pembalap Kawasaki, Jonathan Rea, sukses memenangkan race kedua WSBK Mandalika 2021 tersebut. Pada race pertama, Jonatan Rea juga berhasil naik podium juara yang berlangsung pada Minggu 21 November 2021 pagi WIB.

Di sela-sela balapan, sejumlah marshal WSBK Mandalika 2021 tidak lupa menjalankan ibadah salat. Dalam video yang diunggah akun TikTok @Pria.Tersakiti, satu dari tiga marshal yang terekam terlihat khusyuk melaksanakan ibadah wajib bagi umat Islam itu.

Aksi seorang marshal yang salat di pinggir Sirkuit Mandalika itu pun mengundang atensi netizen. Salah satunya akun TikTok @Odejr mengaku takjub dengan sosok marshal yang taad beribadah di sela-sela kegiatannya yang padat itu.

“Saya Hindu. Merinding melihatnya respek saudara saya di sana. Salam toleransi,” tulis akun TikTok @Odejr.