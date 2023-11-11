Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Saran Marc Marquez kepada Repsol Honda: Kembangkan Motor Sesuai Pembalap!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |00:07 WIB
Saran Marc Marquez kepada Repsol Honda: Kembangkan Motor Sesuai Pembalap!
Marc Marquez berbincang dengan kru Repsol Honda (Foto: Honda Racing Corporation)
SELANGOR - Marc Marquez akan meninggalkan Repsol Honda pada akhir MotoGP 2023. Dia memberikan saran agar tim tersebut bisa lebih mengembangkan motor yang ditunggangi para pembalapnya untuk tahun depan.

Sebagaimana diketahui, Marquez dan Honda resmi akan berpisah setelah 11 tahun bersama. Pembalap asal Spanyol itu akan pindah ke Gresini Racing pada MotoGP 2024.

Joan Mir (Repsol Honda) melaju di depan Marc Marquez pada MotoGP Thailand 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)

Fermin Aldeguer menjadi salah satu kandidat pengganti Marquez di Repsol Honda musim depan. Namun, The Baby Alien tak ingin berkomentar banyak soal hal tersebut.

"Semua tergantung dengan strategi yang ingin mereka kejar. Saya tak ingin terlalu membicarakan itu karena menghargai mereka," ucap Marquez dilansir dari Speedweek, Sabtu (11/11/2023).

"Tentu saja mereka mencoba melakukan yang terbaik untuk proyek tersebut dan menurut saya, hal terbaik yang bisa dilakukan ialah dengan menginvestasikan uang terhadap motor yang dikendarai pembalap," lanjut pria berusia 30 tahun itu.

Menurutnya, motor yang bisa dikendarai semua pembalap merupakan hal yang sangat penting. Pasalnya, dengan begitu, pembalap tim tersebut bisa tampil lebih maksimal lagi di sirkuit.

1 2
