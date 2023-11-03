Kisah Perjalanan Karier Jonatan Christie yang Dulunya Takut Kulit Jadi Hitam karena Sengatan Matahari

KISAH perjalanan karier Jonatan Christie yang dulunya takut kulit jadi hitam karena sengatan matahari menarik untuk diulas. Pasalnya, berkat rasa takutnya itu, Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- berhasil meraih berbagai prestasi di dunia bulu tangkis.

Terbaru, Jonatan baru saja sukses menjadi juara di ajang BWF Super 750, French Open 2023. Kejuaraan ini sangat spesial bagi Jojo mengingat ini adalah pertamanya kalinya dia meraih gelar juara di turnamen berlevel Super 750, setelah tiga kali gagal juara di final turnamen yang satu level.

Terlebih lagi, lawan yang dihadapi Jonatan di sepanjang turnamen tidaklah mudah. Di babak 32 besar, Jojo sudah melawan tunggal putra Jepang, Kenta Nishimoto.

Kemudian di perempatfinal, Jonatan juga bertemu wakil Jepang yang merupakan finalis BWF World Championship, Kodai Naraoka. Di semifinal, dirinya berhadapan dengan juara dunia 2021 asal Singapura, Loh Kean Yew.

Lalu di final, Jonatan berhasil mengalahkan tunggal putra andalan China, Li Shi Feng. Dia menang lewat drama tiga gim yang berakhir dengan skor 16-21, 21-15, dan 21-14.

Keberhasilan Jonatan menjuarai French Open 2023 membuat peringkatnya melesat naik. Per 31 Oktober 2023, Jojo tercatat naik menjadi peringkat keempat di ranking BWF.

Sebelum menjadi seorang pebulu tangkis berprestasi seperti saat ini, awal mula Jonatan terjun ke dunia tepok bulu ternyata karena takut kulitnya menjadi hitam terkena sengatan sinar matahari. Hal ini disampaikan Jojo dalam sebuah podcast di Youtube Arief Muhammad.