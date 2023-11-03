Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Perjalanan Karier Jonatan Christie yang Dulunya Takut Kulit Jadi Hitam karena Sengatan Matahari

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |15:25 WIB
Kisah Perjalanan Karier Jonatan Christie yang Dulunya Takut Kulit Jadi Hitam karena Sengatan Matahari
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

KISAH perjalanan karier Jonatan Christie yang dulunya takut kulit jadi hitam karena sengatan matahari menarik untuk diulas. Pasalnya, berkat rasa takutnya itu, Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- berhasil meraih berbagai prestasi di dunia bulu tangkis.

Terbaru, Jonatan baru saja sukses menjadi juara di ajang BWF Super 750, French Open 2023. Kejuaraan ini sangat spesial bagi Jojo mengingat ini adalah pertamanya kalinya dia meraih gelar juara di turnamen berlevel Super 750, setelah tiga kali gagal juara di final turnamen yang satu level.

Jonatan Christie

Terlebih lagi, lawan yang dihadapi Jonatan di sepanjang turnamen tidaklah mudah. Di babak 32 besar, Jojo sudah melawan tunggal putra Jepang, Kenta Nishimoto.

Kemudian di perempatfinal, Jonatan juga bertemu wakil Jepang yang merupakan finalis BWF World Championship, Kodai Naraoka. Di semifinal, dirinya berhadapan dengan juara dunia 2021 asal Singapura, Loh Kean Yew.

Lalu di final, Jonatan berhasil mengalahkan tunggal putra andalan China, Li Shi Feng. Dia menang lewat drama tiga gim yang berakhir dengan skor 16-21, 21-15, dan 21-14.

Keberhasilan Jonatan menjuarai French Open 2023 membuat peringkatnya melesat naik. Per 31 Oktober 2023, Jojo tercatat naik menjadi peringkat keempat di ranking BWF.

Sebelum menjadi seorang pebulu tangkis berprestasi seperti saat ini, awal mula Jonatan terjun ke dunia tepok bulu ternyata karena takut kulitnya menjadi hitam terkena sengatan sinar matahari. Hal ini disampaikan Jojo dalam sebuah podcast di Youtube Arief Muhammad.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183844/huang_yaqiong-98Oe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Sukses Lewati Gelar Marcus/Kevin di Indonesia Masters
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183819/anthony_sinisuka_ginting-Yoe9_large.jpg
Kisah Menyentuh Anthony Ginting, Mundur dari Australia Open 2025 demi Fokus Dampingi Istri Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183539/jonatan_christie_bersama_shania_junianatha-ioRn_large.jpg
Kisah Lucu Jonatan Christie: Tertangkap Basah Lirik Chiharu Shida, Langsung Ketahuan sang Istri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183641/alexandra_boje-emWa_large.jpg
Kisah Alexandra Boje, Pebulu Tangkis Supercantik Denmark yang Jatuh Hati pada Keindahan Alam Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183622/lianne_tan-I6Qt_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Dunia yang Tak Disangka Keturunan Indonesia, Nomor 1 Bidadari Tunggal Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183554/simak_kisah_malang_zheng_si_wei_yang_trofi_juaranya_pecah_berkeping_keping_di_jakarta-DAQk_large.jpg
Kisah Malang Pebulu Tangkis Zheng Si Wei, Trofi Juaranya Pecah Berkeping-keping di Jakarta
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement