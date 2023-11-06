Pelatih Ganda Putri Indonesia Ungkap Alasan Mundurnya Apriyani/Fadia di Final Hylo Open 2023

SAARBRUCKEN - Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, terpaksa mundur pada pertengahan pertandingan Final Hylo Open 2023 setelah Apriyani mengalami cedera. Sang pelatih, Eng Hian, membeberkan apa yang sebenarnya terjadi.

Apriyani/Fadia sejatinya berhasil merebut gim pertama saat berhadapan dengan Zhang Shu Xian/Zheng Yu (China) pada partai final yang digelar di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Senin (6/11/2023) dini hari WIB. Namun, pada awal gim kedua, Apriyani mengalami cedera dan memutuskan untuk mundur dari pertandingan.

"Apriyani memutuskan mundur di babak final Hylo Open 2023 karena mengalami cedera betis kanan. Cedera ini memang tiba-tiba, tidak dirasakan sebelumnya," ungkap Eng Hian dalam keterangan resmi PBSI, Senin (6/11/2023).

Dia mengatakan bahwa pada akhirnya Apriyani memutuskan untuk mundur karena tak kuasa menahan rasa sakit dari cedera yang dialaminya. Alhasil, Apriyani/Fadia pun terpaksa mundur dari pertandingan dan meraih posisi runner-up di Hylo Open 2023.

"Saya pun tidak mau memaksakan Apriyani untuk terus bertanding yang membuat cederanya malah bisa bertambah parah," kata Eng Hian.