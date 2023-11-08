Deretan Pembalap Indonesia yang Pernah Adu Balap dengan Valentino Rossi di Sirkuit Sentul

DERETAN pembalap Indonesia yang pernah bersaing dengan Valentino Rossi di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, menarik dikulik. Sebab, Rossi sendiri jadi sosok pembalap legendaris di MotoGP.

Ya, Rossi telah jadi ikon penting di MotoGP dalam waktu yang panjang. Hal ini tak terlepas dari kemampuan hebat The Doctor -julukan Rossi- di dunia balap motor. Di kelas utama, dia pun total bisa meraih 7 gelar juara!

Tak ayal, penampilan Rossi di setiap balapan MotoGP selalu dinantikan. Kini, saat dirinya sudah pensiun, para pencinta MotoGP tampak begitu merindukan sosok Rossi dalam arena balap.

Dalam kariernya di dunia balap motor, Valentino Rossi pun diketahui pernah menjalani balapan di Indonesia. Tetapi, pembalap asal Italia itu tak mentas di Sirkuit Mandalika yang jadi tuan rumah MotoGP saat ini.

Rossi tampil di Indonesia kala balapan digelar di Sirkuit Sentul. Diketahui, Sirkuit Sentul sempat menjadi tuan rumah ajang Grand Prix (125, 250 dan 500 cc) pada 1996 dan 1997. Dalam dua tahun tersebut, Valentino Rossi mentas di kelas 125 cc.

Dalam penampilannya di Sirkuit Sentul, Rossi pun mendulang hasil yang tak terlalu manis pada 1996. Dia diketahui hanya finis di urutan ke-11. Tetapi pada 1997, Rossi menggila sehingga sukses keluar sebagai pemenang.

Kala Rossi mentas di Indonesia, ada sejumlah pembalap yang berhasil mendapat kesempatan adu balap dengan sosok legendaris MotoGP itu. Setidaknya, ada lima pembalap yang merasakannya.