HOME SPORTS MOTOGP

Berpeluang Samai Rekor Valentino Rossi Usai Gabung Gresini Racing di MotoGP 2024, Marc Marquez Bilang Begini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |11:29 WIB
Berpeluang Samai Rekor Valentino Rossi Usai Gabung Gresini Racing di MotoGP 2024, Marc Marquez Bilang Begini
Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. (Foto: Reuters)
PELUANG Marc Marquez untuk menyamai rekor Valentino Rossi di MotoGP terbuka lebar usai dirinya memutuskan pindah ke Gresini Racing di musim 2024 mendatang. Sebab Marquez akan mengendarai Desmosedici, motor terbaik di MotoGP saat ini.

Kendati demikian, nyatanya Marquez belum mau memikirkan terkait menyamai rekor gelar juara Rossi di MotoGP. Sebab pembalap asal Spanyol itu masih merasa jauh dari level yang ia inginkan.

Kepindahan Marquez ke Gresini Racing cukup menghebohkan publik. Pasalnya, pembalap berjuluk The Baby Alien itu harus pergi meninggalkan Repsol Honda yang sudah melekat dengan identitas dirinya.

Selama membela tim pabrikan asal Jepang itu, Marquez telah mengoleksi enam gelar di kelas MotoGP dan delapan gelar juara dunia secara keseluruhan.

Marc Marquez

Spekulasi berkeliaran bahwa Marquez membelok ke Gresini Racing karena berambisi untuk menyamai rekor gelar juara yang dimiliki Rossi, yakni sebanyak tujuh gelar di kelas MotoGP dan sembilan gelar juara dunia secara keseluruhan. Mengingat kita tahu saat ini bahwa motor Ducati bisa dibilang merupakan motor terkencang di lintasan.

Meski demikian, Marquez membantah bahwa targetnya bersama Gresini Racing di musim depan adalah untuk menyamai gelar juara Rossi. The Baby Alien merasa bahwa semua itu jauh untuk bisa terwujud.

