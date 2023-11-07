Advertisement
SPORT LAIN

Hary Tanoesoedibjo Hadir di Final Turnamen Tenis Meja HUT Ke-34 MNC Group, Beri Pesan Ini

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |23:04 WIB
Hary Tanoesoedibjo Hadir di Final Turnamen Tenis Meja HUT Ke-34 MNC Group, Beri Pesan Ini
Hary Tanoesoedibjo hadir langsung di final tenis meja HUT Ke-34 MNC Group. (Foto: Basudiwa Supraja/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Final turnamen tenis meja HUT Ke-34 MNC Group dihadiri oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo. Ketua panitia tenis meja turnamen HUT Ke-34 MNC Group, Dadang Noto, pun menyampaikan pesan Hary Tanoesoedibjo.

Dadang mengatakan bahwa Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo itu puas dengan acara yang berlangsung lancar. Dadang juga mengatakan Hary Tanoesoedibjo berterima kasih kepada seluruh pihak karena acara berjalan tertib.

Hary Tanoesoedibjo di final tenis meja HUT Ke-34 MNC Group. Foto: Basudiwa Supraja/MNC Portal Indonesia

"Beliau puas, katanya terima kasih acara ini lancar dan tertib serta teman-teman bahagia," ujar Dadang, Selasa (7/11/2023).

Hary Tanoesoedibjo datang pada Selasa (7/11/2023) malam WIB, tepat saat laga final berlangsung. Adapun pertandingan final tersebut mempertemukan tim iNews TV melawan Global Jasa Sejahtera (GJS).



