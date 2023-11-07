Hary Tanoesoedibjo Hadir di Final Turnamen Tenis Meja HUT Ke-34 MNC Group, Beri Pesan Ini

JAKARTA – Final turnamen tenis meja HUT Ke-34 MNC Group dihadiri oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo. Ketua panitia tenis meja turnamen HUT Ke-34 MNC Group, Dadang Noto, pun menyampaikan pesan Hary Tanoesoedibjo.

Dadang mengatakan bahwa Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo itu puas dengan acara yang berlangsung lancar. Dadang juga mengatakan Hary Tanoesoedibjo berterima kasih kepada seluruh pihak karena acara berjalan tertib.

"Beliau puas, katanya terima kasih acara ini lancar dan tertib serta teman-teman bahagia," ujar Dadang, Selasa (7/11/2023).

Hary Tanoesoedibjo datang pada Selasa (7/11/2023) malam WIB, tepat saat laga final berlangsung. Adapun pertandingan final tersebut mempertemukan tim iNews TV melawan Global Jasa Sejahtera (GJS).