HOME SPORTS SPORT LAIN

Turnamen Biliar di HUT ke-34 MNC Group Dipuji Peserta: Ajang Ini Bagus, Apalagi jika Diadakan 6 Bulan Sekali

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |10:58 WIB
Turnamen Biliar di HUT ke-34 MNC Group Dipuji Peserta: Ajang Ini Bagus, Apalagi jika Diadakan 6 Bulan Sekali
Turnamen biliar HUT MNC Group ke-34 (Foto: ist)
A
A
A

TURNAMEN biliar dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-34 MNC Group tahun 2023 ini mendapat pujian dari peserta. Di mana, turnamen tersebut dinilai sebagai ajang yang bagus, apalagi jika diadakan dalam kurun waktu enam bulan sekali.

Pada Senin (6/11/2023), telah dilangsungkan pertandingan sektor tunggal biliar dalam HUT ke-34 MNC Group di Puslatnas POBSI, Jakarta. Sektor tunggal biliar tersebut diikuti oleh sekitar 31 peserta dan berlangsung dengan seru dan meriah.

Hasilnya, Ibnu Fajar dari MNC Finance keluar sebagai juara di sektor tunggal biliar dalam HUT ke-34 MNC Group tersebut. Ibnu sukses mengalahkan Rizky dari SMN/HITS pada partai puncak melalui duel sengit yang berakhir dengan skor 2-1.

Selepas pertandingan, Ibnu mengapresiasi ajang biliar internal MNC Group tersebut. Sang juara sektor tunggal biliar itu berharap ke depannya turnamen ini bisa digelar lebih sering, setidaknya setahun dua kali alias enam bulan sekali.

"Kalau menurut saya, event ini bagus, terlebih lagi kalau diadakan enam bulan sekali," kata Ibnu kepada MNC Portal Indonesia, Senin (6/11/2023).

Alasannya, lanjut Ibnu, karena para peserta turnamen biliar ini memiliki kemampuan yang merata. Sehingga, ajang tersebut dianggap perlu lebih sering digelar agar persaingan semakin kompetitif.

"Itu karena karyawan di sini kemampuannya hampir rata dan tidak terlalu berbeda," cetus Ibnu.

