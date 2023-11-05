Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Hylo Open 2023: Sempat Unggul, Rehan Naufal/Lisa Ayu Tunduk di Hadapan Wakil Hong Kong

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |21:10 WIB
Hasil Final Hylo Open 2023: Sempat Unggul, Rehan Naufal/Lisa Ayu Tunduk di Hadapan Wakil Hong Kong
Rehan Naufal/Lisa Ayu takluk di final Hylo Open 2023 (Foto: PBSI)
HASIL final Hylo Open 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, kalah dari wakil Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet, dalam duel tiga set dengan skor akhir 21-15, 15-21, 14-21.

Dengan hasil tersebut, Rehan/Lisa harus rela menjadi runner up turnamen Super 300 itu. Alhasil, mereka gagal mempertahankan gelar juara Hylo Open setelah juara tahun lalu.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Permainan di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman pada Minggu (5/11/2023) malam WIB berlangsung dengan sengit pada awalnya. Kedua pasangan saling merebut poin hingga skor imbang 4-4.

Tang/Tse sempat menjauh pada 6-4, namun Rehan/Lisa mampu mengejar dan menyamakan skor menjadi 9-9. Pasangan Indonesia akhirnya mencapai interval set pertama dengan keunggulan tipis 11-10.

Setelah jeda, Rehan/Lisa langsung tancap gas dengan unggul 14-11. Wakil Hong Kong mendekat pada 15-14, namun Rehan/Lisa kembali menjauh hingga 19-14 dan menutup set pertama dengan kemenangan 21-15.

Pada awal gim kedua, Rehan/Lisa malah gantian sering membuat kesalahan. Bahkan, pukulan Lisa menyangkut di net berturut-turut sehingga mereka tertinggal 0-4.

Selepas itu, juara Hylo Open 2022 tersebut sempat memangkas ketertinggalan menjadi 3-4. Sayangnya, mereka kembali tertinggal jauh 4-8 karena kesulitan untuk keluar dari tekanan lawan. Namun, pelan tapi pasti mereka mampu menemukan permainan terbaik mereka lagi dan berbalik unggul 11-10 di interval gim kedua.

