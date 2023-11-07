Sergio Perez soal Duel Sengit dengan Fernando Alonso di F1 GP Brasil 2023: Tetap Senang, meski Gagal Naik Podium

SAO PAULO – Pembalap Red Bull Racing, Sergio Perez, buka suara soal duel sengitnya dengan Fernando Alonso di F1 GP Brasil 2023. Dia mengaku tetap senang menjalani balapan itu, meski gagal naik podium.

Tontonan menarik tersaji pada putaran-putaran akhir F1 GP Sao Paulo 2023 yang digelar di Sirkuit Interlagos, Brasil, Senin 6 November 2023 dini hari WIB. Namun, pada akhirnya, Alonso melewati garis finis sedikit lebih cepat dari Perez untuk meraih posisi ketiga dan naik podium.

"Itu adalah duel yang sangat luar biasa dengan Alonso. Saya rasa tidak banyak pembalap lain yang bisa melakukan manuver sedemikian rupa," ujar Perez seusai balapan, dikutip Selasa (7/11/2023).

"Duel kami sangat sengit dari awal hingga akhir. Sejujurnya saya sangat menikmati itu," lanjutnya.