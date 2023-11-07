Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Sergio Perez soal Duel Sengit dengan Fernando Alonso di F1 GP Brasil 2023: Tetap Senang, meski Gagal Naik Podium

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |01:14 WIB
Sergio Perez soal Duel Sengit dengan Fernando Alonso di F1 GP Brasil 2023: Tetap Senang, meski Gagal Naik Podium
Sergio Perez kala membela Red Bull Racing. (Foto: Reuters)
A
A
A

SAO PAULO – Pembalap Red Bull Racing, Sergio Perez, buka suara soal duel sengitnya dengan Fernando Alonso di F1 GP Brasil 2023. Dia mengaku tetap senang menjalani balapan itu, meski gagal naik podium.

Tontonan menarik tersaji pada putaran-putaran akhir F1 GP Sao Paulo 2023 yang digelar di Sirkuit Interlagos, Brasil, Senin 6 November 2023 dini hari WIB. Namun, pada akhirnya, Alonso melewati garis finis sedikit lebih cepat dari Perez untuk meraih posisi ketiga dan naik podium.

Sergio Perez

"Itu adalah duel yang sangat luar biasa dengan Alonso. Saya rasa tidak banyak pembalap lain yang bisa melakukan manuver sedemikian rupa," ujar Perez seusai balapan, dikutip Selasa (7/11/2023).

"Duel kami sangat sengit dari awal hingga akhir. Sejujurnya saya sangat menikmati itu," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement