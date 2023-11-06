Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Fabio Quartararo Bersedia Bertahan di Monster Energy Yamaha pada MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |02:09 WIB
Penyebab Fabio Quartararo Bersedia Bertahan di Monster Energy Yamaha pada MotoGP 2024
Fabio Quartararo masih bela Yamaha pada MotoGP 2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PENYEBAB Fabio Quartararo bersedia bertahan di Monster Energy Yamaha pada MotoGP 2024 akan dibahas di sini. Sang pembalap berjuluk El Diablo mengaku berambisi untuk mengembalikan kejayaan pada motor M1-nya.

Pembalap asal Prancis ini sukses menjadi juara dunia pada MotoGP 2021. Itu merupakan musim perdananya bersama tim pabrikan Yamaha, dan dia sukses merengkuh total 278 poin dengan merengkuh lima kemenangan dan 10 podium.

Fabio Quartararo

Namun, Quartararo mulai menunjukkan rasa tidak puas terhadap perkembangan motornya di awal musim 2022. Meski begitu, dia masih bisa bersaing memperebutkan gelar juara hingga akhir musim, walau kemudian titelnya direbut oleh Francesco Bagnaia.

Akan tetapi, spekulasi-spekulasi soal kepindahannya sudah bermunculan sejak awal musim di mana dia dikabarkan tertarik untuk pindah ke Repsol Honda atau Ducati karena rasa ketidakpuasannya tersebut. Terlebih, kontraknya dengan Yamaha akan habis pada akhir musim 2023.

Namun, pada akhirnya bintang asal Prancis itu memilih untuk memperpanjang kontraknya selama dua tahun bersama tim pabrikan Iwata hingga akhir musim 2024. Sayangnya, hingga menjelang akhir musim 2023, tak ada peningkatan signifikan dari motornya hingga membuatnya tercecer di posisi sembilan klasemen dengan 145 poin dan tiga podium tapi belum sama sekali meraih kemenangan.

Quartararo pun mengakui bahwa dua musim terakhir ini adalah waktu-waktu terberatnya dengan Yamaha sejak dirinya membela tim satelit mereka pada 2019 dan 2020 silam. Namun, dia memilih untuk bertahan karena masih punya ambisi untuk mengembalikan kejayaan motor M1-nya dan dia berharap hal itu bisa diwujudkan pada 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
