HOME SPORTS NETTING

Segera Debut dengan Kevin Sanjaya di Korea Masters 2023, Rahmat Hidayat Ungkap Persiapan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |14:03 WIB
Segera Debut dengan Kevin Sanjaya di Korea Masters 2023, Rahmat Hidayat Ungkap Persiapan
Kevin Sanjaya Sukamuljo akan berduet dengan Rahmat Hidayat. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Duet baru di ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Rahmat Hidayat, segera menjalani debutnya. Tepatnya, hal itu akan terjadi di ajang Korea Masters 2023 yang akan digelar mulai 7 November 2023.

Jelang mentas di ajang itu, Rahmat pun membeberkan persiapannya. Dia mengatakan bahwa saat ini masih fokus latihan bersama seniornya tersebut.

Kevin Sanjaya Sukamuljo

"(Fokus yang dilatih lebih) mungkin rotasi saat bermain. Kami mencari enaknya bagaimana karena, kan, sama-sama pemain depan, jadi sama-sama mau maju kalau sudah mancing bola," ungkap Rahmat di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Jumat 3 November 2023.

"Jadi, kami mencari celah siapa yang maju dan siapa yang mundur," tambahnya.

Ya, sebagaimana diketahui, Kevin dan Rahmat sama-sama pemain spesialis di depan saat masih bersama partner sebelumnya. Oleh karena itu, kini mereka berusaha untuk beradaptasi agar lebih kompak di lapangan nanti.

