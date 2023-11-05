Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Disebut Tak Harmonis Lagi dengan Pramudya Kusumawardana, Yeremia Rambitan: Kami Masih Kompak!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |02:01 WIB
Disebut Tak Harmonis Lagi dengan Pramudya Kusumawardana, Yeremia Rambitan: Kami Masih Kompak!
Ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Netizen menyoroti mulai renggangnya hubungan antara pasangan Pramudya Kusumawardana dengan Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan. Menanggapi isu tak harmonis tersebut, Yeremia pun menegaskan bahwa hubungan dirinya dan Pramudya baik-baik saja dan masih kompak.

Yam, sebelumnya banyak netizen beranggapan bahwa Yeremia dan partnernya, Pramudya sudah tidak akur lagi. Hal itu terlihat di lapangan ketika keduanya tidak saling berkomunikasi di turnamen Arctic Open 2023 beberapa pekan lalu.

Hal ini menunjukkan perbedaan drastis dari sebelumnya di mana keduanya begitu akrab di dalam dan luar lapangan. Bahkan mereka sering mengunggah momen kebersamaan yang membuat netizen kagum dengan kekompakan keduanya.

Namun, Yeremia menegaskan bahwa keakraban dirinya dengan Pram tidaklah berubah. Perbedaannya, kini mereka tidak mengunggah hal-hal kebersamaan tersebut di sosial media masing-masing.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

"Mungkin karena jarang update aja saya, kalau dulu sering update jadi kelihatannya seperti itu. Kalau sekarang udah jarang update jadi ya mungkin kelihatannya beda," ucap Yeremia kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184086/pearly_tan_bersama_thinaah_muralitharan-AKFV_large.jpg
Kisah Ganda Putri Malaysia Pearly/Thinaah, Diam-Diam Raup Pendapatan hingga Rp5,1 Miliar di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184094/gregoria_mariska_tunjung-U5tl_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Gregoria Mariska yang Selalu Beruntung di Kumamoto Masters, Capai Final Selama 3 Musim Beruntun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184146/fu_hai_feng_mengaku_terang_terangan_kagum_dengan_skill_hendra_setiawan-dGsp_large.jpg
Kisah Fu Hai Feng, Pebulu Tangkis Keturunan Indonesia yang Akui Kagum dengan Skill Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184173/kevin_sanjaya_bersama_greysia_polii-5cKi_large.jpg
Kisah Ganda Campuran Dadakan: Duet Maut Kevin/Greysia Permalukan Raksasa China di Indonesia Open 2014
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183952/rian_agung_bersama_mohammad_ahsan-peKu_large.jpg
Kisah Hijrah Rian Agung Saputro: dari Rekan Mohammad Ahsan hingga Jadi Inspirasi Ketaatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183945/gronya_somerville-sh2t_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Gronya Somerville, Bidadari Lapangan dengan Darah Bangsawan yang Terpikat Budaya Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement