Disebut Tak Harmonis Lagi dengan Pramudya Kusumawardana, Yeremia Rambitan: Kami Masih Kompak!

JAKARTA - Netizen menyoroti mulai renggangnya hubungan antara pasangan Pramudya Kusumawardana dengan Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan. Menanggapi isu tak harmonis tersebut, Yeremia pun menegaskan bahwa hubungan dirinya dan Pramudya baik-baik saja dan masih kompak.

Yam, sebelumnya banyak netizen beranggapan bahwa Yeremia dan partnernya, Pramudya sudah tidak akur lagi. Hal itu terlihat di lapangan ketika keduanya tidak saling berkomunikasi di turnamen Arctic Open 2023 beberapa pekan lalu.

Hal ini menunjukkan perbedaan drastis dari sebelumnya di mana keduanya begitu akrab di dalam dan luar lapangan. Bahkan mereka sering mengunggah momen kebersamaan yang membuat netizen kagum dengan kekompakan keduanya.

Namun, Yeremia menegaskan bahwa keakraban dirinya dengan Pram tidaklah berubah. Perbedaannya, kini mereka tidak mengunggah hal-hal kebersamaan tersebut di sosial media masing-masing.

"Mungkin karena jarang update aja saya, kalau dulu sering update jadi kelihatannya seperti itu. Kalau sekarang udah jarang update jadi ya mungkin kelihatannya beda," ucap Yeremia kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.