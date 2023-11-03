Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Yeremia Rambitan Angkat Bicara soal Rumor Tidak Akur dengan Pramudya Kusumawardana

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |17:11 WIB
Yeremia Rambitan Angkat Bicara soal Rumor Tidak Akur dengan Pramudya Kusumawardana
Yeremia Yacob Rambitan menjawab rumor tidak akur dengan Pramudya Kusumawardana (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
JAKARTA - Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan memberi penjelasan tentang kabar tidak akur dengan Pramudya Kusumawardana. Dia menegaskan tidak ada masalah di antara mereka.

Pada tur Eropa, khususnya di Finlandia, performa Pramudya/Yeremia mendapat banyak sorotan. Kendati sukses menembus perempatfinal, pasangan peringkat 20 dunia itu dinilai memiliki komunikasi buruk.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Yacob Rambitan

Sepanjang pertandingan keduanya memang terlihat jarang berkomunikasi, termasuk tos-tosan. Hal ini membuat netizen merasa geram dan menduga keduanya tengah bertikai.

Situasi membaik ketika keduanya bermain di Denmark Open dan French Open 2023. Meski langsung terhenti di babak pertama, tetapi keduanya saling berkomunikasi dengan baik.

Tak ingin situasi ini berlarut-larut, Yeremia pun menegaskan sejatinya tidak memiliki masalah apa-apa. Bahkan, mereka saat ini masih mempunyai komitmen untuk bangkit termasuk bersaing di kualifikasi Olimpiade Paris 2024.

"Sebenarnya enggak ada masalah apa-apa ya, kita dari Jakarta juga sudah komitmen kalau ingin tembus Olimpiade, mungkin lebih ingin fokus masing-masing saja sih kemarin," ucap Yeremia kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Pelatnas PBSI Cipayung, Jumat (3/11/2023).

Halaman:
1 2
