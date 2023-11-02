MotoGP Thailand 2023: Finis ke-13, Enea Bastianini Akui Kesulitan Menyalip

BURIRAM – Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, hanya finis di peringkat 13 saat tampil di MotoGP Thailand 2023. Bastianini mengakui dirinya masih terkendala banyak hal yang membuatnya kesulitan untuk menyalip pembalap lain di lintasan.

Hasil tersebut kembali menunjukkan bahwa Bastianini masih belum bisa unjuk gigi pada musim pertamanya di tim pabrikan Ducati. Sejauh ini, dia baru mengumpulkan 45 poin meski tersisa tiga seri lagi. Padahal, tahun lalu, dia tampil luar biasa bersama Gresini Ducati dan mengakhiri musim di posisi ketiga dengan torehan 219 poin.

Pembalap asal Italia itu pun mengungkapkan bahwa sebenarnya kecepatannya tidak buruk. Namun, sekarang dia mengalami kesulitan ketika ingin menyalip sehingga sering kali tertahan di barisan tengah.

“Balapannya (di Thailand) tidak buruk. Hal tersulit bagi saya saat ini adalah menyalip. Saya berada di posisi terakhir selama beberapa lap. Sulit bagi saya untuk menyalip. Tapi saat saya berada jauh dari pembalap lain, kecepatan saya bagus,” kata Bastianini dilansir dari Speedweek, Rabu (1/11/2023).

Pembalap berusia 25 tahun itu pun membeberkan mengapa dirinya kesulitan menyalip. Salah satu penyebabnya adalah timing pengeremannya yang kurang tepat ketika menikung.