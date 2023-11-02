Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Thailand 2023: Finis ke-13, Enea Bastianini Akui Kesulitan Menyalip

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |05:53 WIB
MotoGP Thailand 2023: Finis ke-13, Enea Bastianini Akui Kesulitan Menyalip
Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini (Foto: MotoGP)
A
A
A

BURIRAM – Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, hanya finis di peringkat 13 saat tampil di MotoGP Thailand 2023. Bastianini mengakui dirinya masih terkendala banyak hal yang membuatnya kesulitan untuk menyalip pembalap lain di lintasan.

Hasil tersebut kembali menunjukkan bahwa Bastianini masih belum bisa unjuk gigi pada musim pertamanya di tim pabrikan Ducati. Sejauh ini, dia baru mengumpulkan 45 poin meski tersisa tiga seri lagi. Padahal, tahun lalu, dia tampil luar biasa bersama Gresini Ducati dan mengakhiri musim di posisi ketiga dengan torehan 219 poin.

Pembalap asal Italia itu pun mengungkapkan bahwa sebenarnya kecepatannya tidak buruk. Namun, sekarang dia mengalami kesulitan ketika ingin menyalip sehingga sering kali tertahan di barisan tengah.

“Balapannya (di Thailand) tidak buruk. Hal tersulit bagi saya saat ini adalah menyalip. Saya berada di posisi terakhir selama beberapa lap. Sulit bagi saya untuk menyalip. Tapi saat saya berada jauh dari pembalap lain, kecepatan saya bagus,” kata Bastianini dilansir dari Speedweek, Rabu (1/11/2023).

Pembalap berusia 25 tahun itu pun membeberkan mengapa dirinya kesulitan menyalip. Salah satu penyebabnya adalah timing pengeremannya yang kurang tepat ketika menikung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement