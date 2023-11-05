Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Carlo Pernat Beberkan Alasan Repsol Honda Harus Rekrut Fabio Di Giannantonio sebagai Pengganti Marc Marquez

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |03:02 WIB
Carlo Pernat Beberkan Alasan Repsol Honda Harus Rekrut Fabio Di Giannantonio sebagai Pengganti Marc Marquez
Pembalap Tim Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio. (Foto: Instagram/fabiodiggia49)
A
A
A

AALST – Repsol Honda disarankan merekrut pembalap Gresini Racing, Fabio di Giannantonio untuk menggantikan Marc Marquez di MotoGP 2024. Saran tersebut disampaikan oleh pengamat MotoGP, Carlo Pernat, yang menilai Di Giannantonio akan menjadi sosok yang tepat untuk mengisi slot yang ditinggalkan The Baby Alien –julukan Marquez.

Ya, Repsol Honda sejauh ini belum menemukan sosok pembalap untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Marc Marquez pada MotoGP 2024. Belakangan banyak rumor yang mengatakan sosok yang akan menggantikan Marquez seperti Luca Marini, Johann Zarco, hingga Diggia –panggilan Di Giannantonio.

Untuk Diggia, nasibnya pun masih belum jelas. Sebab, dia belum mendapatkan tim baru untuk musim depan setelahi posisinya di Gresini Ducati digantikan oleh The Baby Alien.

Pernat sadar bahwa mencari sosok pengganti Marquez yang tepat memang sangatlah sulit. Tapi menurutnya, Diggia merupakan rider yang cocok untuk menjadi tandem Joan Mir. Apalagi, rider Italia itu tampil apik di MotoGP Indonesia dan Australia, yang mana dia mampu finis keempat dan tiga.

Fabio Di Giannantonio

“Mencari pengganti Marc tidak akan mudah, bahkan hingga saat ini pembalap kedua belum terpilih,” ucap Pernat, dikutip dari Motosan, Minggu (5/11/2023).

“Fabio Di Giannantonio masih tersedia di pasaran dan memperoleh hasil bagus di balapan terakhir,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement