SPORT LAIN

5 Atlet Indonesia yang Dikenal Cantik Memesona, Nomor 1 Bidadari Sepakbola Indonesia!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |10:08 WIB
5 Atlet Indonesia yang Dikenal Cantik Memesona, Nomor 1 Bidadari Sepakbola Indonesia!
Shafira Ika Putri, pesepakbola putri Indonesia (Foto: Instagram/shafiraikaputri13)
A
A
A

SEBANYAK 5 atlet Indonesia yang dikenal cantik memesona menarik untuk diulas. Tak dapat dimungkiri, Indonesia memang banyak memiliki atlet-atlet yang berprestasi di berbagai cabang olahraga, mulai dari sepakbola, bulu tangkis, voli, hingga basket.

Selain berprestasi, banyak juga di antaranya yang terkenal karena memiliki paras yang cantik dan menawan. Setidaknya, Okezone akan merangkum 5 atlet Indonesia yang dikenal cantik memesona. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Atlet Indonesia yang Dikenal Cantik Memesona:

5. Yolla Yuliana (Voli)

Yolla Yuliana

Yolla Yuliana terakhir kali bermain untuk Fastron Pertamina Jakarta di Proliga 2023. Perempuan kelahiran Bandung 16 Mei 1994 (29 tahun) ini sukses membawa Timnas Voli Putri Indonesia menyabet sederet prestasi, mulai dari medali perunggu SEA Games 2013, 2014, dan 2022, hingga medali perak SEA Games 2017.

Pada 2017, Yolla Yuliana sempat vakum dari dunia voli usai menikah dengan pebulu tangkis, Kaesar Akbar. Atlet 29 tahun itu kemudian comeback membela Bandung BJB Tandamata dan mengantarkan tim tersebut juara Proliga 2022. Selain berprestasi, ia juga dikenal karena parasnya yang cantik dan menawan.

4. Melati Daeva Oktavianti (Bulu Tangkis)

Melati Daeva Oktavianti

Melati Daeva Oktavianti merupakan atlet bulu tangkis yang kini jadi partner dari Praveen Jordan di sektor ganda campuran Indonesia. Perempuan cantik 29 tahun itu telah mengukir sejumlah prestasi di berbagai turnamen bulu tangkis level internasional.

Bersama Praveen, Melati menyabet gelar juara di Denmark Open, Prancis Open, hingga All England 2020. Sebelumnya, Melati/Praveen sukses menjadi juara di SEA Games 2018. Selain lihai bermain di lapangan, Melati juga dikenal karena parasnya yang cantik.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
