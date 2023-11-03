Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Cantik yang Punya Prestasi Mendunia, Nomor 1 Ratu Bulu Tangkis Dunia saat Ini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |09:44 WIB
5 Pebulu Tangkis Cantik yang Punya Prestasi Mendunia, Nomor 1 Ratu Bulu Tangkis Dunia saat Ini!
Huang Yaqiong terus berkiprah manis. (Foto: Instagram/@huangyaqiong.fans)
A
A
A

5 pebulu tangkis cantik yang punya prestasi mendunia menarik dikulik. Sebab, prestasi manis yang diraih membuat para pebulu tangkis ini makin digandrungi penggemar.

Ya, pesona pebulu tangkis dunia selalu berhasil memikat banyak pasang mata. Paras menawan ditambah prestasi ciamik membuat sosok mereka terlihat makin sempurna.

Kali ini, Okezone akan mengulas deretan pebulu tangkis cantik dunia yang punya prestasi fantastis. Beberapa nama bahkan masih terus tampil moncer di berbagai ajang bergengsi. Siapa saja mereka? Berikut 5 pebulu tangkis cantik yang punya prestasi mendunia.

5. Alexandra Boje

Alexandra Boje

Salah satu pebulu tangkis cantik yang punya prestasi mendunia adalah Alexandra Boje. Pebulu tangkis yang satu ini merupakan spesialis nomor ganda campuran asal Denmark.

Boje berduet dengan kekasihnya, Mathias Christiansen. Duet ini pun berhasil mengukir prestasi manis sehingga sedang duduk di urutan 9 dunia.

Belakangan ini, Boje pun sukses meraih sejumlah gelar juara bergengsi. Duet Christiansen/Boje telah menjuarai Spain Masters 2023 dan Singapore Open 2023.

4. Melati Daeva Oktavianti

Melati Daeva Oktavianti

Lalu, dari Indonesia, ada Melati Daeva Oktavianti. Sama seperti Boje, Melati Daeva Oktavianti juga bermain di sektor ganda campuran. Dia berduet dengan Praveen Jordan.

Kini, Melati dan Jordan memang sudah tak jadi bagian dari pelatnas PBSI. Mereka berada di bawah naungan klubnya, yakni PB Djarum. Duet Praveen/Melati pun menunjukkan penurunan performa belakangan ini.

Namun, di tahun-tahun sebelumnya, Melati dan Praveen sukses besar mengukir prestasi manis. Duet ini pernah merebut berbagai gelar juara bergengsi, di antaranya adalah All England 2020, Denmark Open 2019, French Open 2019, dan masih banyak lagi lainnya.

Meski menunjukkan penurunan performa, Melati dan Praveen tetap terus berjuang untuk bisa bersaing. Mereka bahkan sukses menembus babak final Spain Masters tahun ini, meski akhirnya gagal merebut gelar juara.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
