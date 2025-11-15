Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Gaungkan Jurnalisme Berkualitas, Forum Pemred Gelar Run For Good Journalism 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |10:54 WIB
Gaungkan Jurnalisme Berkualitas, Forum Pemred Gelar Run For Good Journalism 2025
Run For Good Journalism digelar pada Minggu. 16 November 2025. (Foto: Forum Pemred)
A
A
A

JAKARTA - Forum Pemred Indonesia akan menggelar acara Run For Good Journalism 2025, Minggu (16/11/2025) di Jakarta.  Ajang lari gembira ini bagian dari gerakan jurnalisme berkualitas dan upaya mendukung keberlanjutan media yang sejak awal dijalankan Forum Pemred bersama seluruh pemangku kebijakan pers tanah air.

1. Mengawal Keberlanjutan Media dan Jurnalisme Berkualitas

Ketua Forum Pemred Retno Pinasti mengatakan perlu ada upaya berkesinambungan dan terencana dalam mengawal keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas.

Forum Pemred gelar Run For Good Journalism

“Kegiatan Fun Run For Good Journalism adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga gerakan jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan media terus menyala,” kata Retno Pinasti.

Lebih lanjut Retno Pinasti menjelaskan keberlanjutan media berkualitas mensyaratkan kemampuan untuk bertransformasi, adaptif,  berintegritas dan setia pada kode etik jurnalistik di tengah perubahan pesat teknologi.

“Tantangan yang tidak mudah harus dihadapi bersama-sama. Melawan hoax dan disinformasi memerlukan stamina prima. Konten berkualitas adalah kunci keberlanjutan media,” jelas Retno Pinasti yang juga Pemimpin Redaksi SCTV

 

Halaman:
1 2
