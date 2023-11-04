Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Diminta Segera Nikahi sang Kekasih Gara-Gara Bule Prancis di Final French Open 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |22:01 WIB
Jonatan Christie Diminta Segera Nikahi sang Kekasih Gara-Gara Bule Prancis di Final French Open 2023
Jonatan Christie bersama sang kekasih, Shania Junianatha. (Foto: Instagram/jonatanchristieofficial)
A
A
A

PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, diminta netizen segera nikahi kekasihnya, Shania Junianatha. Permintaan tersebut gara-gara sosok bule Prancis yang minta dinikahi Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- di final French Open 2023.

Seperti diketahui, turnamen BWF World Tour Super 750 itu telah rampung digelar di Glaz Arena, Rennes, Prancis, Minggu 29 Oktober 2023 malam WIB. Salah satu hasilnya, Jonatan Christie sukses keluar sebagai juara French Open 2023!

Atlet 26 tahun tersebut merebut titel level 750 untuk pertama kalinya usai mengalahkan wakil China, Li Shi Feng, di final French Open 2023. Awalnya, Jojo sempat tertinggal di gim pertama dari Li Shi Feng setelah mendapat perlawanan ketat.

Namun, atlet kelahiran Jakarta itu bangkit di dua gim berikutnya hingga mengunci kemenangan dengan skor 16-21, 21-15, dan 21-14 dalam waktu 80 menit. Di sela-sela laga ini, ada bule Prancis tertangkap kamera membawa tulisan 'minta dinikahi' Jonatan Christie.

Kelakuan bule Prancis tersebut awalnya diunggah akun Instagram @jonatanchristiefans97. “Marry me Jonatan Christie,” tulis suporter bule Prancis itu disertai emoji love di papan yang dibawanya, dikutip dari akun Instagram @jonatanchristiefans97.

Jonatan Christie digoda bule Prancis

Sontak, kelakuakn bule Prancis itu langsung jadi bahan perbincangan badminton lovers Indonesia. Termasuk dilakukan oleh sang kekasih Jonatan Christie, Shania Junianatha, yang mengunggah ulang aksi bule Prancis tersebut di Instagram pribadinya.

Halaman:
1 2
