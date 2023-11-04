Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Semifinal Hylo Open 2023: 2 Wakil Indonesia Tembus 4 Besar, Live di iNews!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |06:02 WIB
Jadwal Siaran Langsung Semifinal Hylo Open 2023: 2 Wakil Indonesia Tembus 4 Besar, Live di iNews!
Apriyani Rahayu/Siti Fadia tampil di semifinal Hylo Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung semifinal Hylo Open 2023 akan dibahas di sini. Ada dua perwakilan Indonesia yang bakal tampil pada hari Sabtu (4/11/2023) ini.

Dua wakil tersebut adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia. Sebab, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle gugur di babak perempatfinal pada Jumat (3/11/2023) kemarin.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Rehan Naufal/Lisa Ayu sukses menembus babak semifinal setelah mengalahkan wakil Inggris, Callum Hemming/Estelle Van Leeuwen. Mereka bermain dua set dan wakil Indonesia menang dengan skor akhir 21-14 dan 21-12.

Sementara itu, Apriyani/Fadia sukses menggilas wakil China, Lu Yi jing/Luo Xu Min, dengan dua set langsung juga. Bertarung 36 menit, mereka menang 21-12 dan 21-13.

Namun, Dejan/Gloria gagal mengikuti jejak dua kompatriotnya. Menghadapi wakil Hong Kong Tang Chun Man/Tse Ying Suet, pasangan Indonesia kalah dengan skor 15-21, 22-20, dan 13-21.

Halaman:
1 2
