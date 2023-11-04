Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Dijamin Menyesal jika Tak Jadikan Jorge Martin Pembalap Tim Pabrikan di MotoGP 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |05:17 WIB
Ducati Dijamin Menyesal jika Tak Jadikan Jorge Martin Pembalap Tim Pabrikan di MotoGP 2024
Jorge Martin dinilai pantas membalap untuk tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

MANTAN Bos LCR Honda, Oscar Haro, menyarankan kepada Ducati untuk memboyong rider Pramac Racing, Jorge Martin ke tim pabrikan (Ducati Lenovo). Karena menurutnya, rider berjuluk Martinator itu akan kembali menjadi kompetitor dalam perburuan gelar juara dunia.

Harus diakui bahwa performa Martin sejauh musim ini luar biasa. Saat ini dia sedang bersaing ketat dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dalam perburuan gelar juara MotoGP 2023. Martinator yang berada di posisi dua hanya terpaut 13 angka saja dari Bagnaia yang sedang memimpin klasemen.

Jorge Martin

Bukan tidak mungkin kalau Martin akan kembali menjadi ancaman bagi Ducati Lenovo di musim depan. Dengan performa Martinator seperti sekarang ini, Haro akan sangat keheranan jika Ducati tidak menariknya ke tim pabrikan untuk musim depan.

Haro bahkan mengatakan Martin akan bersaing dengan Marc Marquez dalam perburuan gelar juara di musim depan. Di mana kita tahu Marquez akan menjadi rider untuk tim satelit Ducati, yakni Gresini Ducati.

“Jika Ducati tidak memasang Martín di motor merah, saya rasa mereka tidak mengerti apa-apa,” kata Haro, dikutip dari Motosan, Jumat (3/11/2023).

“Tahun depan Kejuaraan Dunia akan dimainkan oleh Martín dan Marc Márquez. Keduanya berada di tim tidak resmi dan menjadi risiko Ducati karena tidak akan lagi menjuarai Kejuaraan Dunia dengan motor resmi,” sambungnya.

Halaman:
1 2
