Suhu Panas Jadi Penyebab Francesco Bagnaia Gagal Menang di MotoGP Thailand 2023

TURIN - Suhu panas jadi penyebab Francesco Bagnaia gagal menang di MotoGP Thailand 2023. Sebab, cengkeraman ban motor Ducati Desmosedici GP23 miliknya jadi terpengaruh.

Bagnaia finis ketiga pada MotoGP Thailand 2023. Pembalap asal Italia itu tertinggal dari Jorge Martin (Pramac Ducati), dan Brad Binder (Red Bull KTM) di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Minggu 29 Oktober 2023 sore WIB.

Meski demikian, Pecco mendapat keuntungan naik ke posisi kedua karena Binder melanggar track limit sebelum finis. Posisi satu dan dua pun milik dua pembalap teratas di klasemen sementara MotoGP 2023.

Usai balapan, Bagnaia mengungkapkan masalah utama untuk bersaing dalam balapan itu. Pembalap berusia 26 tahun itu menuturkan, suhu panas menjadi problem yang mengganggu cengkeraman ban motornya.

"Sangat sulit untuk mengatur ban depan, tapi saya pikir kami mengelolanya dengan sangat baik. Saya berusaha untuk selalu keluar dari slipstream dan melakukan yang terbaik," kata Bagnaia dikutip dari Speedweek, Sabtu (4/11/2023).

“Tetapi ketika saya dekat dengan lawan, jauh lebih sulit untuk melakukan pengereman keras, bukan hanya karena tekanannya, tetapi juga karena suhunya. Saya pikir masalah terbesar di sini adalah suhu yang panas,” sambung juara dunia MotoGP 2022 itu.