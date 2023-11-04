Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Test Rider Ducati Michele Pirro Rela Lakukan Tes meski Masih Pakai Kruk

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |03:16 WIB
Penyebab Test Rider Ducati Michele Pirro Rela Lakukan Tes meski Masih Pakai Kruk
Michele Pirro rela berjalan dengan kruk demi melakukan tes tertutup (Foto: Instagram/@michelepirro51)
A
A
A

PENYEBAB test rider Ducati Michele Pirro rela melakukan tes meski masih pakai kruk akhirnya terungkap. Pria asal Italia itu kembali naik motor Ducati Desmosedici GP23 kendati belum dalam kondisi optimal.

Pirro mengalami kecelakaan tiga pekan lalu di final Kejuaraan CIV Italia. Akibatnya, pergelangan kaki kirinya patah.

Michele Pirro melakukan tes tertutup di Sirkuit Jerez (Foto: Instagram/@michelepirro51)

Namun, pada Selasa 31 Oktober 2023, Pirro sudah kembali mengendarai motornya dalam tes di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, Spanyol. Padahal, dia masih harus menggunakan kruk untuk berjalan.

Akan tetapi, Pirro menjelaskan tes ini penting dilakukan walau harus rela menunggangi motornya dalam kondisi yang belum pulih total. Pasalnya, banyak komponen baru yang perlu diuji pada motor Desmosedici GP untuk produksi 2024.

“Saya perlu berkendara karena saya memiliki banyak komponen baru untuk diuji pada motor baru ini,” kata Pirro dilansir dari Speedweek, Sabtu (4/11/2023).

“Hanya ada 20 lap di kondisi kering, dengan beberapa titik basah. Perasaannya memang aneh, tapi itu bukan masalah besar. Saya hanya merasa sulit untuk mendorong,” tambah pria berusia 37 tahun itu.

Halaman:
1 2
