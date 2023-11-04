Hasil Sprint Shootout F1 GP Brasil 2023: Lando Norris Tercepat, Asapi Max Verstappen

SAO PAULO - Hasil Sprint Shootout F1 GP Brasil 2023 sudah diketahui. Lando Norris menjadi pembalap tercepat, mengasapi duo Red Bull Racing Max Verstappen dan Sergio Perez, di Sirkuit Autodromo Jose Carlos Pace (Interlagos), Sao Paulo.

Jalannya Sprint

Verstappen langsung mencatatkan waktu 1 menit 11,888 detik pada sesi pertama dimulainya sprint shootout. Dia unggul 0,3 detik di depan waktu yang dicatatkan rekan setimnya.

Carlos Sainz Jr (Scuderia Ferrari) mengalahkan waktu dari Verstappen dengan mencatatkan 1 menit 11,796 detik. Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas) mengekor di belakangnya dengan George Russell menempati posisi keempat.

Sesaat sebelum berakhirnya sesi pertama, Esteban Ocon (Alpine F1 Team) menyenggol Fernando Alonso (Aston Martin F1 Team) dan kemudian menabrak dinding lintasan. Bersama Lance Stroll, Guanyu Zhou, Alex Albon, dan Logan Sargeant, pembalap asal Prancis itu kandas di sesi pertama.

Sesi kedua kembali berjalan sengit dengan Verstappen yang terus menunjukkan dominasinya. Pada akhirnya Magnussen, Hulkenberg, Gasly, Bottas, dan Alonso gagal melaju ke sesi ketiga.