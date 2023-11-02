3 Pemain Badminton Indonesia yang Punya Banyak Penggemar di China, Nomor 1 Panutan Pemain Muda

TIGA pemain badminton Indonesia yang punya banyak penggemar di China akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Salah satunya adalah pemain senior ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan.

Berpasangan dengan Mohammad Ahsan, The Daddies -julukan Ahsan/Hendra merupakan salah satu ganda putra senior yang masih aktif bermain. Berikut tiga pemain badminton Indonesia yang punya banyak penggemar di China

3. Jonatan Christie





Jonatan Christe merupakan salah satu tunggal putra andalan Indonesia saat ini. Jojo -sapaan akrabnya- baru saja menjuarai ajang French Open 2023 yang berlangsung akhir pekan kemarin.

Selain memiliki fans di Tanah Air, Jonatan Christie ternyata sangat populer di China. Hal itu terlihat pada gelaran Thomas Cup 2016 lalu. Kala itu, media China dihebohkan dengan unggahan seorang wanita yang berfoto bersama Jojo. Penggemar wanita ini berpose sembari memeluk Jojo yang saat itu membuat banyak gadis-gadis iri, termasuk penggemar dari Indonesia.