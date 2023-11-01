Siapa yang Lebih Siap Jadi Tunggal Putra Pertama Indonesia di Piala Thomas 2024, Anthony Ginting atau Jonatan Christie?

SIAPA yang lebih siap jadi tunggal putra pertama Indonesia di Piala Thomas 2024, Anthony Ginting atau Jonatan Christie? Sebelum membahas ke sana, Piala Thomas merupakan kejuaraan bulu tangkis nomor beregu putra antar negara-negara anggota Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).

Piala Thomas diadakan setiap dua tahun sekali sejak tahun 1982. Sebelumnya, kejuaraan beregu putra tersebut diselenggarakan setiap tiga tahun sekali sejak turnamen pertama diadakan pada tahun 1948–1949.

Sejauh ini, Indonesia menjadi pengoleksi gelar terbanyak Piala Thomas dengan total 14 gelar juara. Tim Merah Putih meraih 14 gelar tersebut pada 1958, 1961, 1964, 1970, 1973, 1976, 1979, 1984, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, dan 2020.

Pada edisi terakhir, India menjadi juara Piala Thomas 2022 dan negara keenam yang meraih gelar pertamanya. Kepastian itu didapat India usai mengalahkan Indonesia 3-0 di final yang digelar di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Minggu (15/5/2022).

Untuk edisi tahun depan, Piala Thomas 2024 akan dilangsungkan di China. Namun, untuk waktu dan tempat belum ditentukan oleh penyelanggara. Terlepas dari hal itu, siapa yang lebih siap jadi tunggal putra pertama Indonesia di Piala Thomas 2024?

Sejauh ini, Anthony Ginting dan Jonatan Christie menjadi dua tunggal putra terbaik yang dimiliki Indonesia. Jika melihat dari segi ranking BWF, Anthony Ginting lebih unggul ketimbang Jonatan Christie.

Per Selasa, 31 Oktober 2023, Ginting menempati peringkat 2 dunia di ranking BWF, sedangkan Jojo –sapaan akrab Jonatan Christie- duduk di ranking 4 dunia. Kemudian dari segi head to head, Ginting juga unggul dengan mengoleksi enam kali kemenangan atas Jonatan dari sembilan pertemuan.