HOME SPORTS MOTOGP

10 Besar Top Speed di MotoGP

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |20:30 WIB
10 Besar Top Speed di MotoGP
Brad Binder beberapa kali masuk 10 besar top speed di MotoGP (Foto: Reuters/Athit Perawonmetha)
A
A
A

DERETAN 10 besar top speed di MotoGP menarik untuk diulas. Pasalnya, rekor ini senantiasa berubah dari waktu ke waktu.

Seperti diketahui, MotoGP merupakan ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Tak ayal, semua pembalap berusaha untuk bisa memenangkan balapan ini.

Brad Binder (33), Francesco Bagnaia (1), dan Jorge Martin (89), bersaing sengit pada MotoGP Thailand 2023 (Foto: Reuters/Athit Perawonmetha)

Kendati begitu, memenangkan MotoGP tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak faktor yang harus diperhatikan. Mulai dari pembalap, teknisi, motor, dan lain sebagainya.

Khusus untuk motor yang digunakan, harus bisa melaju dengan kecepatan penuh. Terlebih untuk bisa melakukan akselerasi di trek lurus nan panjang, motor harus diatur sedemikian rupa agar dapat mencapai top speed yang maksimal.

Tercatat, rekor top speed di ajang balap MotoGP terkini telah melebihi angka 365 km/jam. Lantas siapakah yang memegang rekor top speed MotoGP saat ini? berikut Okezone rangkum 10 besar top speed MotoGP melansir Bike Sport, Kamis (2/11/2023).

10. Johann Zarco

Di peringkat 10, ada pembalap asal Prancis, Johann Zarco. Pembalap dari tim Prima Pramac Racing ini mencatatkan top speed hingga 361,2 km/jam. Angka itu ia catatkan di sesi latihan bebas 3 sirkuit Mugello, Italia pada MotoGP musim 2023 ini.

9. Jack Miller

Berikutnya, ada Jack Miller dari tim KTM Factory Racing. Pada sprint race di sirkuit Mugello, Italia musim 2023 ini, Jack Miller mencatatkan top speed hingga 362,4 km/jam.

8. Johann Zarco

Di balapan Sirkuit Mugello, Italia pada 2023 ini, Johann Zarco tidak hanya mencatatkan 1 rekor top speed. Dengan motor GP23 miliknya, Johann Zarco juga mencetak rekor top speed lain dengan kecepatan 362,4 km/jam di sesi sprint race.

Halaman:
1 2 3
