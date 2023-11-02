Berapa cc motor Valentino Rossi?

BERAPA cc motor Valentino Rossi menjadi pertanyaan netizen. Namun sebelum itu, perlu diketahui Cubicle Centimeter (cc) merupakan istilah untuk menggambarkan volume ruang silinder dalam sebuah mesin.

Silinder ini menjadi ruang bercampurnya udara dan bahan bakar untuk menghasilkan tenaga. Semakin besar ukuran silinder, maka akan semakin banyak campuran udara dan bahan bakar yang bisa diubah menjadi tenaga.

Dengan kata lain, semakin besar nilai cc sebuah motor, maka akan semakin cepat pula lajunya. Dalam dunia balap motor, terdapat beberapa kelas mulai dari Moto3, Moto2, hingga kelas premier atau MotoGP setiap kelas punya cc masing-masing.

Lantas berapa cc motor yang digunakan oleh Valentino Rossi? Melansir laman resmi MotoGP, Kamis (2/11/2023) dia tercatat pernah menggunakan delapan jenis motor dengan enam nilai cc yang berbeda, mulai dari 125cc, 250cc, 500cc, 990cc, 800cc, dan 1000cc.

Pada 1996, Valentino Rossi mulai terjun ke Grand Prix balap motor bersama tim Aprilia. Di awal karirnya ini, Valentino Rossi membalap untuk kelas 125cc atau yang kini bernama Moto3. Pada saat itu, Rossi mengendarai motor Aprilia RS 125 R.

Dengan motor 125 cc itu, The Doctor sukses meraih 13 podium dengan 11 di antaranya menjadi pemenang. Hal itu membuatnya meraih gelar juara dunia pertamanya.

Memasuki tahun 1998, Valentino Rossi mulai naik ke kelas 250cc atau yang kini disebut Moto2. Masih bersama Aprilia, di tim ini Rossi dibekali motor bernama Aprilia RSW250. Bersama motor ini, Rossi juga sukses menjadi juara dunia di kelas 250cc sekaligus gelar kedua untuknya.

Setelah puas di Aprilia, Rossi kemudian naik ke kelas 500cc dengan bergabung bersama Honda. Di kelas ini, Rossi mengendarai motor Honda NSR500. Dengan motor ini, Rossi juga sukses memenangkan gelar juara dunia pada 2001.

Keberhasilan Rossi meraih gelar itu menjadi yang terakhir di kelasnya. Pasalnya, di tahun 2002, kelas 500cc diganti dengan nama MotoGP dan menggunakan motor empat tak 990cc.