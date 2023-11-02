Marc Marquez dan Valentino Rossi Berbeda Nasib saat Hendak Tinggalkan Honda

NASIB Marc Marquez dan Valentino Rossi berbeda jauh saat hendak meninggalkan Repsol Honda. The Baby Alien bisa dibilang lebih beruntung lantaran punya hubungan baik dengan pabrikan asal Jepang itu.

Rossi meninggalkan Honda setelah mendapatkan tiga gelar bersama pada musim 2001, 2002, dan 2003. Sebelum pergi ke Yamaha, The Doctor meminta izin untuk mengetes motor berlogo garpu tala itu pada akhir musim.

Namun, Honda justru melarang Rossi dan menahannya hingga Januari 2004. Pelarangan ini banyak dikritik berbagai pihak.

Meski demikian, Rossi pada akhirnya tetap tampil cemerlang pada musim selanjutnya bersama Yamaha. Pria asal Italia itu berhasil meraih gelar juara dunia pada dua musim beruntun (2004 dan 2005).

Sikap Honda yang kaku itu ternyata tidak berlaku untuk Marquez yang akan bergabung dengan Gresini Racing. Diketahui, pembalap asal Spanyol itu telah diizinkan untuk mencoba motor Ducati pada akhir musim ini di Sirkuit Valencia.

Beda sikap Honda kepada Rossi dan Marquez ini membuat orang-orang terkejut. Dia menjelaskan, permasalahan ini tergantung pada hubungan antara pembalap dengan tim.