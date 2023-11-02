Sesumbar Alex Marquez Akan Setim dengan Marc Marquez di MotoGP 2024: Kami Bakal Lakukan Hal Hebat!

BORGO PANIGALE – Pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, menyambut antusias kedatangan sang kakak, Marc Marquez, di timnya pada MotoGP 2024. Dia bahkan langsung sesumbar bakal melakukan hal-hal hebat dengan Marc Marquez di musim depan.

Alex begitu yakin Marquez akan beradaptasi dengan baik dengan motor balap Ducati. Dengan begitu, sang kakak bisa langsung nyaman di Gresini Ducati, seperti dirinya.

"Hidup terkadang memberi Anda kesempatan kedua dan menurut saya ini adalah kesempatan yang sangat bagus," ujar Alex, dilansir dari Corsedimoto, Kamis (2/11/2023).

"Saya pikir dia juga akan merasa sangat nyaman, seperti yang saya rasakan sejak pertama kali. Tentu, ada beberapa leluconnya, yang pertama menyangkut sisi garasi mana yang akan ditempati. Tapi sudah sangat jelas, dia akan berpindah sisi, dia akan ke kiri," lanjutnya.

Sehubungan dengan itu, Alex mengatakan siap bersaing secara sehat dengan The Baby Alien -julukan Marc Marquez. Motivasi untuk bersaing, kata Alex, penting bagi keduanya untuk melakukan hal-hal hebat pada musim depan.