HOME SPORTS MOTOGP

Gagal Total di MotoGP 2023, Fabio Quartararo Mulai Fokus Tatap Musim Depan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |01:03 WIB
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. (Foto: Reuters)
A
A
A

BURIRAM - Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo bisa dikatakan gagal total di MotoGP 2023 karena tak bisa bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia, bahkan untuk podium di setiap balapannya saja ia kesulitan. Untuk itu, Quartararo mulai melupakan musim ini dan fokus menatap MotoGP 2024.

Pernyataan itu diungkapkan Quartararo usai ia finis di peringkat kelima pada MotoGP Thailand 2023 lalu. Quartararo mengakhiri balapan utama MotoGP Thailand 2023 yang digelar di Sirkuit Internasional Buriram, Minggu 29 Oktober 2023.

Quartararo pun sejatinya sudah tak memperdulikan hasil balapan Thailand tersebut. Bahkan ia juga tak terlalu memikirkan sisa tiga seri lagi karena saat ini fokusnya adalah mempersiapkan diri dan motor untuk menghadapi musim yang baru.

"Tentu saja saya senang dengan balapan yang seru ini. Akan tetapi, bagi saya, hasil ini dan beberapa seri terakhir ke depan tidak terlalu penting," kata Quartararo dikutip dari Speedweek, Kamis (2/11/2023).

Fabio Quartararo

"Fokus saya sepenuhnya untuk bisa terus mencari inspirasi bagaimana agar bisa membentuk sebuah motor yang kompetitif musim depan," lanjutnya.

Menurut Quartarar, balapan di MotoGP Thailand 2023 menambahkan inspirasi baru untuknya. Dia bisa melihat apa saja hal-hal yang perlu dibenahi lagi ke depannya.

Halaman:
1 2
