Pelatih Ganda Putra Indonesia Pastikan Marcus Gideon/Rayhan Nur Fadillah Tampil pada 2 Turnamen di India

Marcus Gideon akan dipasangkan bersama Muhammad Rayhan Nur Fadillah pada dua turnamen di India (Foto: MPI/Bagas Abdiel)

PELATIH ganda putra PBSI, Aryono Miranat, memastikan bahwa Marcus Fernaldi Gideon/Muhammad Rayhan Nur Fadillah akan tampil dalam dua turnamen di India. Dua ajang tersebut adalah Syed Modi India International 2023 dan Guwahati Masters 2023.

Marcus baru pulih cedera setelah naik meja operasi, namun Aryono memastikan kesiapan sosok yang akrab disapa Koh Sinyo itu untuk kembali bertanding pada akhir 2023. Dalam situasi ini, Aryono menunjuk Rayhan untuk menemani Marcus yang ingin segera kembali ke lapangan.

"Waktu Sinyo [Marcus] kembali ke Cipayung dia bilang masih sakit dan baru akan main di Januari. Tapi waktu dia coba-coba latihan lagi dia bilang sudah tidak merasakan (sakit) apa-apa lagi, sudah lumayan enak katanya, mau coba main. Ya sudah, kalau mau coba main kebetulan kan Rayhan enggak ada partner," ucap Aryono kepada MNC Portal Indonesia via telepon, Rabu (1/11/2023).

"Rayhan sendiri juga antusias berpasangan dengan Gideon," tambah Aryono.

Pada akhir BWF World Tour 2023, India sendiri memiliki tiga turnamen dengan level berbeda.

Syed Modi India International akan berlangsung di Lucknow pada 28 November - 3 Desember 2023 memiliki level Super 300.

Sementara dua lainnya berlevel Super 100. Kedua ajang itu adalah Guwahati Masters yang akan dilaksanakan di Guwahati pada 5-10 Desember 2023, dan Odisha Masters di Cuttack pada 12-17 Desember 2023.

Akhirnya Aryono pun memutuskan duet Marcus/Rayhan untuk turun di Syed Modi India International dan Guwahati Masters 2023. Pada daftar pemain Syed Modi India International, nama mereka sudah muncul. Sedangkan daftar pemain di Guwahati Masters baru akan dirilis Jumat ini.