Update Ranking Race to BWF World Tour Finals 2023: Persaingan Ganda Putra Indonesia Makin Panas, Jonatan Christie Naik Drastis!

UPDATE ranking race to BWF World Tour Finals 2023 akan diulas dalam artikel ini. Persaingan ganda putra Indonesia pun terlihat makin panas saat ini. Sementara itu, hasil manis berhasil diraih tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, yang bisa naik drastis hingga 6 peringkat!

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah memperbaharui ranking race to BWF World Tour Finals 2023 seusai berakhirnya French Open 2023 pada akhir pekan lalu. Sejumlah perwakilan Indonesia mengalami peningkatan peringkat.

BWF World Tour Finals 2023 sendiri akan digelar di Hangzhou, China, pada 13-17 Desember 2023. Ada delapan pemain atau pasangan di tiap sektor yang bertarung pada akhir tahun ini.

Dalam BWF World Tour Finals 2023, ada aturan yang membataskan tiap negara hanya bisa diwakilkan oleh dua wakil saja di setiap sektor. Artinya, jika di delapan besar nanti terdapat tiga wakil dari negara yang sama, mereka yang rankingnya paling rendah akan kehilangan kesempatan bermain.

Dari sektor tunggal putra, Li Shi Feng (China) berada di peringkat pertama dengan mengumpulkan total 85.160 poin. Sementara itu, peringkat kedua ditempat Jonatan Christie yang mampu naik enam peringkat seusai menjuarai French Open 2023.

Wakil lain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, juga mampu naik dua posisi ke peringkat empat. Sejauh ini, dirinya mengoleksi total 78.520 poin.

Di sektor tunggal putri, An Se Young (Korea Selatan) masih kukuh di puncak, diikuti oleh Akane Yamaguchi (Jepang) di belakangnya. Gregoria Mariska Tunjung turun satu posisi ke peringkat ke-9, tetapi masih memiliki kesempatan lolos karena terdapat empat wakil China di delapan besar saat ini.