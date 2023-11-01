Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dani Pedrosa Terkejut Honda Izinkan Marc Marquez Jajal Motor Ducati di Valencia

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |13:01 WIB
Dani Pedrosa Terkejut Honda Izinkan Marc Marquez Jajal Motor Ducati di Valencia
Marc Marquez dan Dani Pedrosa (Foto: GPOne)
A
A
A

MARC Marquez mendapatkan izin dari Honda untuk bisa menjajal calon motor Ducati Desmosedici GP23 yang akan ditungganginya musim depan. Mantan pembalap, Dani Pedrosa, mengaku terkejut dengan hal itu.

Tak hanya Pedrosa, banyak pecinta ajang balap motor dunia itu cukup kaget dengan keputusan Honda mengizinkan Marquez mencoba Desmosedici GP23 lebih cepat. Pasalnya, dengan begitu Marquez akan memiliki waktu lebih banyak untuk beradaptasi di tim barunya, Gresini Ducati.

Sebagaimana diketahui, Marquez dan Repsol Honda sepakat untuk mengakhiri kontrak lebih cepat pada akhir musim ini yang seharusnya berakhir pada akhir musim 2024. Juara dunia MotoGP enam kali itu bergabung ke Gresini Ducati untuk gelaran tahun depan.

"Saya 100 persen terkejut dengan apa yang dilakukan HRC (Honda Racing Corporation) memberikan izin kepada Marquez untuk mengetes motor Ducati di tes yang akan digelar di Valencia akhir musim nanti," kata Pedrosa dikutip dari Motosan, Rabu (1/11/2023).

"Itu sangat berbeda dengan biasanya. Menurut saya, itu bukan hal yang biasa dilakukan Honda seperti dahulu kala," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement