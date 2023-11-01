Dani Pedrosa Terkejut Honda Izinkan Marc Marquez Jajal Motor Ducati di Valencia

MARC Marquez mendapatkan izin dari Honda untuk bisa menjajal calon motor Ducati Desmosedici GP23 yang akan ditungganginya musim depan. Mantan pembalap, Dani Pedrosa, mengaku terkejut dengan hal itu.

Tak hanya Pedrosa, banyak pecinta ajang balap motor dunia itu cukup kaget dengan keputusan Honda mengizinkan Marquez mencoba Desmosedici GP23 lebih cepat. Pasalnya, dengan begitu Marquez akan memiliki waktu lebih banyak untuk beradaptasi di tim barunya, Gresini Ducati.

Sebagaimana diketahui, Marquez dan Repsol Honda sepakat untuk mengakhiri kontrak lebih cepat pada akhir musim ini yang seharusnya berakhir pada akhir musim 2024. Juara dunia MotoGP enam kali itu bergabung ke Gresini Ducati untuk gelaran tahun depan.

"Saya 100 persen terkejut dengan apa yang dilakukan HRC (Honda Racing Corporation) memberikan izin kepada Marquez untuk mengetes motor Ducati di tes yang akan digelar di Valencia akhir musim nanti," kata Pedrosa dikutip dari Motosan, Rabu (1/11/2023).

"Itu sangat berbeda dengan biasanya. Menurut saya, itu bukan hal yang biasa dilakukan Honda seperti dahulu kala," lanjutnya.