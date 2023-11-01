Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Luca Marini Tanggapi Rumor Dirinya Bakal Gantikan Marc Marquez di Repsol Honda

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |04:00 WIB
Luca Marini Tanggapi Rumor Dirinya Bakal Gantikan Marc Marquez di Repsol Honda
Luca Marini dikaitkan dengan Repsol Honda seiring dengan kepergian Marc Marquez ke Gresini (Foto: REUTERS)
A
A
A

LUCA Marini tanggapi rumor dirinya bakal gantikan Marc Marquez di Repsol Honda. Adik Valentino Rossi itu mengaku masih betah membela Mooney VR46 Ducati dan berkembang hingga 2025 mendatang.

Honda sedang mencari pembalap untuk tim pabrikan seiring dengan kepergian Marc Marquez. Sebab, sang pembalap berjuluk The Baby Alien itu telah dipastikan merapat ke Gresini Ducati untuk MotoGP 2024.

Marc Marquez

Beberapa pembalap pun dirumorkan masuk dalam radar incaran tim pabrikan asal Jepang itu. Nama Marini mencuat ke permukaan dalam beberapa hari terakhir sebagai salah satu calon kuat pembalap Repsol Honda tahun depan.

Rider asal Italia itu pun menanggapinya dengan positif. Dia mengaku senang jika Honda memang benar-benar berminat merekrutnya.

“Jika rumor itu benar, saya akan senang,” kata Marini dikutip dari Motosan, Selasa (31/10/2023).

Akan tetapi, sampai saat ini Marini mengaku masih betah bersama Mooney VR46. Dia ingin terus berkembang dengan timnya yang mana performanya telah meningkat pesat pada musim ini.

Halaman:
1 2
