Tak Tertarik Buka Akademi Pembalap Mobil VR46, Valentino Rossi: Kekuatan Kami di Balap Motor

BARCELONA – Legenda MotoGP, Valentino Rossi ternyata tak tertarik sama sekali membuka akademi untuk pembalap mobil. Sebab menurut Rossi, Italia lebih kuat dalam hal balapan motor dan sangat jarang ada pembalap mobil hebat dari Negeri Pizza tersebut.

Sehingga Rossi lebih memilih fokus dengan Akademi VR46 miliknya saat ini yang fokus dengan balapan motor. Jadi, tak keinginannya sama sekali untuk mencoba membuka akademi pembalap mobil meski kini ia terjun di dunia balap empat roda tersebut.

Padahal saat ini The Doctor -julukan Rossi- tengah memberikan dukungan kepada pembalap muda Italia, Andrea Kimi Antonelli, yang kini berada di tim junior Mercedes-AMG Formula 1 (F1). Sebab, pembalap berusia 17 tahun itu baru saja dipastikan bakal debut di ajang Formula 2 (F2) pada tahun depan bersama tim Prema Racing.

Legenda asal Italia itu sendiri baru-baru ini menyempatkan diri untuk berlatih gokart bersama Antonelli. Melihat bakatnya yang luar biasa, dia pun yakin Antonelli bakal menjadi harapan besar untuk bisa mewakili Negeri Pizza di ajang F1 suatu hari nanti.

“Saya sangat senang mengenal Kimi karena di atas kertas dia bisa menjadi harapan masa depan Italia di F1. Jadi terkadang kami tetap bersama, dan dia adalah pria hebat yang sangat saya sukai, kami menikmatinya,” kata Rossi dilansir dari Formula Scout, Rabu (1/11/2023).

Untuk diketahui, Rossi memulai karier balapnya di dunia karting pada awal 1990-an dan sukses menjadi juara di tingkat regional sebelum akhirnya banting setir menjadi pembalap motor. Karena itu, dia sangat mendukung pembalap-pembalap muda Italia untuk mengembangkan karier mereka hingga ke level tertinggi.

Pembalap berusia 44 tahun itu pun memiliki akademi pembalap motor bernama VR46 Academy, yang didirikannya pada 2013 lalu untuk mendukung rider-rider muda Italia mengembangkan bakat mereka lewat pembinaan dan pelatihan yang diberikannya. Salah satu muridnya, Francesco Bagnaia, telah sukses menyabet gelar juara MotoGP 2022 dan kini sedang duduk di puncak klasemen musim 2023.