HASIL Hylo Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia, sukses lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan wakil Amerika Serikat, Annie Xu/Kerry Xu, pada babak 32 besar.
Apriyani/Fadia menang dengan skor 21-14 dan 21-10 dalam tempo 26 menit saja. Di babak selanjutnya, wakil Indonesia itu menanti pemenang antara wakil Belanda, Kirsten De Wit/Kelly Van Buiten kontra Serena Au Yeong/Katharina Hochmeirbdari Austria.
Bermain di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Selasa (31/11/2023) malam WIB, Prifad -sebutan Apriyani/Fadia- mendapatkan perlawanan sengit dari Xu bersaudara di awal pertandingan. Mereka sempat tertinggal 1-3 dan 4-6.
Namun, ganda putri ranking enam dunia tersebut sukses bangkit dan keluar dari tekanan. Apriyani/Fadia mampu membalikkan skor menjadi9 11-8 pada saat interval di set pertama.
Selepas jeda, Apriyani/Fadia semakin gencar melancarkan serangan. Hasilnya, mereka memperlebar keunggulan menjadi 16-11.
Poin demi poin terus didapat duet Pelatnas PBSI itu dengan mudah. Mereka pun menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14.