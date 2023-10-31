Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Hylo Open 2023: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Lolos ke 16 Besar Usai Atasi Wakil AS dengan Mudah

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |23:33 WIB
Hasil Hylo Open 2023: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Lolos ke 16 Besar Usai Atasi Wakil AS dengan Mudah
Apriyani Rahayu/Siti Fadia sukses amankan tiket ke 16 besar Hylo Open 2023 (Foto: PBSI)
HASIL Hylo Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia, sukses lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan wakil Amerika Serikat, Annie Xu/Kerry Xu, pada babak 32 besar.

Apriyani/Fadia menang dengan skor 21-14 dan 21-10 dalam tempo 26 menit saja. Di babak selanjutnya, wakil Indonesia itu menanti pemenang antara wakil Belanda, Kirsten De Wit/Kelly Van Buiten kontra Serena Au Yeong/Katharina Hochmeirbdari Austria.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Bermain di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Selasa (31/11/2023) malam WIB, Prifad -sebutan Apriyani/Fadia- mendapatkan perlawanan sengit dari Xu bersaudara di awal pertandingan. Mereka sempat tertinggal 1-3 dan 4-6.

Namun, ganda putri ranking enam dunia tersebut sukses bangkit dan keluar dari tekanan. Apriyani/Fadia mampu membalikkan skor menjadi9 11-8 pada saat interval di set pertama.

Selepas jeda, Apriyani/Fadia semakin gencar melancarkan serangan. Hasilnya, mereka memperlebar keunggulan menjadi 16-11.

Poin demi poin terus didapat duet Pelatnas PBSI itu dengan mudah. Mereka pun menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14.

