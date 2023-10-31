Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Kocak Peci Miring Anthony Ginting Dirapikan Apriyani Rahayu saat Diangkat sebagai PNS

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |21:00 WIB
Kisah Kocak Peci Miring Anthony Ginting Dirapikan Apriyani Rahayu saat Diangkat sebagai PNS
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
KISAH kocak peci miring Anthony Sinisuka Ginting lalu dirapikan Apriyani Rahayu dapat Anda ketahui di artikel ini. Momen lucu itu pun terjadi ketika Anthony dan Apriyani, serta sejumlah atlet Indonesia berprestasi lainnya hendak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Juli 2023 lalu.

Pada Rabu 5 Juli 2023 lalu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) resmi menggelar pengambilan sumpah/janji PNS untuk 27 atlet berprestasi. Acara tersebut segera digelar di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan.

Dalam acara itu pun turut hadir Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo. Ia hadir untuk mengangkat 27 atlet yang mana 20 di antaranya adalah pebulutangkis Tanah Air sebagai PNS.

Menariknya ketika pengambilan sumpah akan dilakukan, ada kejadian lucu yang terjadi antara Anthony dan Apriyani. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat Anthony sedang mencoba memperbaiki pecinya yang miring.

Momen kocak peci Anthony Ginting dirapikan Apriyani

Apriyani pun pada akhirnya ikut membantu Anthony merapikan pecinya tersebut. Lucunya, kejadian tersebut dianggap netizen bak seorang ibu yang sedang merapikan peci anaknya.

Ginting terlihat menjajal beberapa peci sebelum pengambilan sumpah, namun merasa kurang cocok. Apriyani membantunya untuk mencoba peci, ikut memasangkannya.

