Ducati Janji Tak Berpihak pada Francesco Bagnaia atau Jorge Martin dalam Persaingan Juara Dunia MotoGP 2023

BURIRAM - Manajer Umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna', berjanji pihaknya tidak berpihak pada Francesco Bagnaia atau Jorge Martin dalam persaingan juara dunia MotoGP 2023. Yang pasti, pabrikan asal Italia itu akan memberikan motor terbaik bagi keduanya.

Persaingan sengit antara Bagnaia dan Martin akan berlanjut hingga tiga seri terakhir MotoGP 2023. Keduanya tampil gemilang pada paruh akhir tahun ini dengan perbedaan poin yang sedikit.

Saat ini, Bagnaia masih berada di puncak klasemen sementara dengan total mengumpulkan 389 poin. Sementara itu, Martin mengekor di belakangnya dengan perbedaan 13 angka.

Dall'Igna yakin persaingan juara itu akan dinikmati semua penggemar pada tiga seri terakhir. Pihaknya akan memberikan informasi terbaik agar keduanya tampil maksimal.

"Semuanya akan menikmati seri-seri balapan terakhir musim ini!" kata Dall'Igna dikutip dari Crash, Selasa (31/10/2023).

"Ini adalah pertarungan antarsaudara. Mereka masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk juara dan kami akan memberikan mereka informasi sebaik mungkin untuk bisa tampil maksimal," lanjut pria asal Italia itu.