Respons Valentino Rossi saat Diminta Comeback ke MotoGP sebagai Pembalap Wildcard

Valentino Rossi kaget diminta balik ke MotoGP dengan wildcard (Foto: Instagram/@valeyellow46)

RESPONS Valentino Rossi saat diminta comeback ke MotoGP sebagai pembalap wildcard cukup mengejutkan. Pasalnya, The Doctor kini sedang menikmati kehidupan barunya.

Seperti diketahui, Rossi pensiun dari MotoGP pada penghujung Kejuaraan Dunia 2021. Dia memilih gantung helm setelah 26 tahun berkarier sebagai pembalap motor profesional.

Sembilan titel juara dunia (tujuh di MotoGP) dan 115 kemenangan (89 di MotoGP) berhasil dikoleksinya pada kurun 1996-2021. Tak ayal, Rossi sudah melekat sebagai ikon MotoGP.

Bahkan, ajang balap motor paling bergengsi itu sempat turun pamornya pada 2022 ketika pria asal Italia itu memutuskan pensiun. Desakan agar Rossi kembali tampil dalam satu balapan dengan fasilitas wildcard pun mengemuka.

Menariknya, pria berusia 44 tahun itu menampik kemungkinan tampil dengan wildcard. Dia memang masih wara-wiri di paddock MotoGP dalam beberapa kesempatan sebagai pemilik tim Mooney VR46 Racing Team.

Akan tetapi, Rossi sama sekali tidak berminat untuk kembali mengaspal di kelas MotoGP. Dia justru lebih tertarik untuk menjadi komentator terutama pada Sprint Race.