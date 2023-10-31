Sempat Bersaing Ketat di MotoGP Thailand 2023, Jorge Martin dan Francesco Justru Saling Tertawa Lepas Usai Balapan

BURIRAM – Persaingan pembalap di MotoGP saat ini mungkin tak separah beberapa tahun yang lalu. Hal itu dapat dibuktikan dengan ketatnya persaingan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dengan Jorge Martin (Pramac Ducati) yang terjadi di lintasan saja.

Sebab ketika di luar lintasan, Bagnaia dan Martin justru seperti tak sedang bersaing memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2023. Hal itu dapat dibuktikan dengan beredarnya cuplikan video di mana Martin dan Bagnaia tampak asyik berbincang di golf cart usai sama-sama mengamankan posisi podium di MotoGP Thailand 2023.

Keduanya duduk bersebelahan di bangku belakang. Momen tersebut pun cukup menyita perhatian publik.

Mengingat persaingan keduanya saat ini di klasemen MotoGP 2023 sangat ketat. Pecco- panggilan akrab Bagnaia- saat ini berada di puncak klasemen dengan perolehan poin sementara 389.

Sementara saat ini Martin berada di posisi kedua dengan poin 376. Dia terus menyaingi Pecco di sisa balapan MotoGP musim ini.

Pada MotoGP Thailand 2023, Martin dan Pecco bersaing cukup panas di posisi tiga terdepan. Martin pun sukses menjadi juara setelah sempat 'diganggu' oleh Brad Binder (Red Bull KTM).